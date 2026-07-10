Насильство над колегами у полку «Скеля»: ДБР затримало бійця, якого підозрюють у побитті двох військових





Про це повідомляє ДБР, співрозмовник



Правоохоронці традиційно не називають ім'я підозрюваного, але за даними джерела УП йдеться про молодшого сержанта Євгена Гаркушу 1995 року народження.



За даними слідства, перший випадок стався у травні 2025 року поблизу одного із сіл Ізюмського району. До місця тимчасової дислокації "Скелі" прибули військовослужбовці іншого підрозділу, які перед цим виконували бойові завдання.



Між військовими виник конфлікт через розміщення особового складу та техніки. Військовий капелан намагався заспокоїти сторони та запропонував владнати ситуацію на рівні командування.



За даними слідства, підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя, завдавши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи.



Другий епізод стався у червні 2025 року в місті Барвінкове. Підозрюваний напав на підполковника, який був старшим за нього за військовим званням.



Молодший сержант збив офіцера з ніг, після чого почав завдавати йому удари руками та ногами по голові і тулубу, зламавши потерпілому ребро.



Військового затримано. Йому повідомлено про підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також у насильстві щодо начальника, вчиненому в умовах воєнного стану — за ч. 2 ст. 406 та ч. 4 ст. 405 Кримінального кодексу України.



Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.



Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Досудове розслідування триває.



Дослівно ДБР: "Слідчі продовжують активну роботу з перевірки інших можливих фактів фізичного насильства, незаконного обмеження свободи, погроз зброєю, неналежного поводження та ненадання медичної допомоги військовослужбовцям у місцях розподілу й навчання полку "Скеля".



Директор ДБР Олексій Сухачов заявляв, що до публікації у виданні "Бабель" Бюро не отримувало інформації про можливі факти катування в 425-му окрему штурмовому полку "Скеля" ні від військового командування, ні від інших служб, були лише від потерпілих скарги, щодо яких проводилися розслідування.



Водночас він зазначив, що в теруправлінні ДБР у Полтаві розслідуються 5 кримінальних проваджень щодо "Скелі", які були зареєстровані у 2025-му – на початку 2026 роках. Шосте було зареєстроване в Головному слідчому управлінні ДБР після публікації журналістського розслідування.



За даними видання "Бабель", з кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 26 осіб. Йдеться про смерті, не пов'язані з бойовими діями. Родичі частини загиблих заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги та можливе насильство, у полку ці звинувачення відкидають.



Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за оприлюдненими фактами щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".



Моніторингова група Офісу омбудсмана також перевірить можливі порушення прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".



Командування Сухопутних військ, у підпорядкуванні яких офіційно перебуває штурмовий полк "Скеля", заявило, що "тримає на контролі" перевірку правоохоронців у полку.



Штурмовий полк "Скеля" підтвердив, що в їхньому підрозділі справді померли 25 з 26 військовослужбовців, які були згадані в розслідуванні журналістів видання "Бабель", утім за яких обставин це сталося – військовим начебто невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який на момент вчинення злочинів проходив службу у полку "Скеля". Йому інкримінують побиття двох військовослужбовців у Харківській області.Про це повідомляє ДБР, співрозмовник УП в правоохоронних органах.Правоохоронці традиційно не називають ім'я підозрюваного, але за даними джерела УП йдеться про молодшого сержанта1995 року народження.За даними слідства, перший випадок стався у травні 2025 року поблизу одного із сіл Ізюмського району. До місця тимчасової дислокації "Скелі" прибули військовослужбовці іншого підрозділу, які перед цим виконували бойові завдання.Між військовими виник конфлікт через розміщення особового складу та техніки. Військовий капелан намагався заспокоїти сторони та запропонував владнати ситуацію на рівні командування.За даними слідства, підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя, завдавши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи.Другий епізод стався у червні 2025 року в місті Барвінкове. Підозрюваний напав на підполковника, який був старшим за нього за військовим званням.Молодший сержант збив офіцера з ніг, після чого почав завдавати йому удари руками та ногами по голові і тулубу, зламавши потерпілому ребро.Військового затримано. Йому повідомлено про підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також у насильстві щодо начальника, вчиненому в умовах воєнного стану — за ч. 2 ст. 406 та ч. 4 ст. 405 Кримінального кодексу України.Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування триває.Дослівно ДБР: "Слідчі продовжують активну роботу з перевірки інших можливих фактів фізичного насильства, незаконного обмеження свободи, погроз зброєю, неналежного поводження та ненадання медичної допомоги військовослужбовцям у місцях розподілу й навчання полку "Скеля".Директор ДБРзаявляв, що до публікації у виданні "Бабель" Бюро не отримувало інформації про можливі факти катування в 425-му окрему штурмовому полку "Скеля" ні від військового командування, ні від інших служб, були лише від потерпілих скарги, щодо яких проводилися розслідування.Водночас він зазначив, що в теруправлінні ДБР у Полтаві розслідуються 5 кримінальних проваджень щодо "Скелі", які були зареєстровані у 2025-му – на початку 2026 роках. Шосте було зареєстроване в Головному слідчому управлінні ДБР після публікації журналістського розслідування.За даними видання "Бабель", з кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 26 осіб. Йдеться про смерті, не пов'язані з бойовими діями. Родичі частини загиблих заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги та можливе насильство, у полку ці звинувачення відкидають.Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за оприлюдненими фактами щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".Моніторингова група Офісу омбудсмана також перевірить можливі порушення прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".Командування Сухопутних військ, у підпорядкуванні яких офіційно перебуває штурмовий полк "Скеля", заявило, що "тримає на контролі" перевірку правоохоронців у полку.Штурмовий полк "Скеля" підтвердив, що в їхньому підрозділі справді померли 25 з 26 військовослужбовців, які були згадані в розслідуванні журналістів видання "Бабель", утім за яких обставин це сталося – військовим начебто невідомо.

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