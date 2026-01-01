В інституті національної пам'яті анонсували нові ексгумаційні роботи на Волині

З 13 липня 2026 року на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька (нині у межах Рівненської сільської громади Ковельського району Волинської області) проводитимуться дослідження з метою ексгумації та подальшого перепоховання останків мешканців вказаних сіл, які загинули у серпні 1943 року. Роботи триватимуть до 7 серпня 2026 року.Про це повідомили в Українському інституті національної пам'яті.Ексгумаційні дослідження проводитиме товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціалізована установа «Волинські старожитності» за участі польських фахівців: співробітників Інституту національної пам’яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету.Дослідження відбуваються на виконання домовленостей, досягнутих за результатами діяльності Українсько-польської робочої групи з питань національної пам’яті.З 20 квітня до 30 квітня 2026 року уже проводились пошукові роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Пошукові роботи проводились на низці локацій: «Воля Островецька 1», «Воля Островецька 2», «Воля Островецька 3», «Стодола», «Трупне поле», «Острівки 1», «Острівки 2», «Школа», «Кузня».За результатами досліджень на локаціях «Воля Островецька 1», «Острівки 1», «Школа» виявлено ознаки місць поховань, людські останки. На інших локаціях ознак місць поховань, людських останків не виявлено.