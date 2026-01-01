Волинянку оштрафували за купівлю чорниці у місцевих жителів





Про це йдеться у постанові від 7 липня, пише



За даними слідства, ввечері 26 червня в селі Троянівка Камінь-Каширського району Галина Квач закупила у місцевих жителів чорниці з комерційною метою. Правоохоронці встановили, що продавці не мали лісового квитка – дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів. Через це продаж і купівля ягід вважається порушенням законодавства.



Суддя Руслан Ониско визнав жінку винною за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (порушення порядку придбання чи збуту обʼєктів рослинного світу) та призначив мінімальний штраф – 510 грн. Суд не конфіскував ягоди.



Якщо обвинувачена не сплатить штраф упродовж 15 днів, його стягнуть у примусовому порядку в подвійному розмірі – 1020 грн. Постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Нагадаємо, для власних потреб збирати дикорослі ягоди можна без спеціального дозволу. Водночас заготівля чорниць для продажу потребує лісового квитка, який видають постійні лісокористувачі. За порушення цих вимог передбачена адміністративна відповідальність.



У 2023 році Державна екологічна інспекція Поліського округу також застерігала від збирання чорниць спеціальними гребінками, які пошкоджують кущі та можуть призвести до зникнення ягідників. Окрім того, під час купівлі дикорослих ягід, екологи закликають перевіряти документи про проходження радіологічного контролю, особливо якщо вони зібрані в районах, забруднених після аварії на Чорнобильській АЕС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Маневицький районний суд Волинської області оштрафував на 510 грн пенсіонерку Галину Квач, яка купувала у місцевих жителів дикорослі чорниці для подальшого продажу. Продавці не отримували спеціального дозволу на збір ягід, тому така закупівля була незаконною.Про це йдеться у постанові від 7 липня, пише zaxid.net За даними слідства, ввечері 26 червня в селі Троянівка Камінь-Каширського району Галина Квач закупила у місцевих жителів чорниці з комерційною метою. Правоохоронці встановили, що продавці не мали лісового квитка – дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів. Через це продаж і купівля ягід вважається порушенням законодавства.Суддя Руслан Ониско визнав жінку винною за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (порушення порядку придбання чи збуту обʼєктів рослинного світу) та призначив мінімальний штраф – 510 грн. Суд не конфіскував ягоди.Якщо обвинувачена не сплатить штраф упродовж 15 днів, його стягнуть у примусовому порядку в подвійному розмірі – 1020 грн. Постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.Нагадаємо, для власних потреб збирати дикорослі ягоди можна без спеціального дозволу. Водночас заготівля чорниць для продажу потребує лісового квитка, який видають постійні лісокористувачі. За порушення цих вимог передбачена адміністративна відповідальність.У 2023 році Державна екологічна інспекція Поліського округу також застерігала від збирання чорниць спеціальними гребінками, які пошкоджують кущі та можуть призвести до зникнення ягідників. Окрім того, під час купівлі дикорослих ягід, екологи закликають перевіряти документи про проходження радіологічного контролю, особливо якщо вони зібрані в районах, забруднених після аварії на Чорнобильській АЕС.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію