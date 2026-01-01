На Волині працівники ТЦК розпилили сльозогінний газ у салоні авто, у якому перебувала вагітна, - нардеп Гончаренко

Олексій Гончаренко повідомив про те, що працівник ТЦК розпилив сльозогінний газ у салоні авто, у якому перебувала вагітна жінка.



Про це він



"В машині - вагітна. Співробітник ТЦК розпилює сльозогінний газ прямо в салон. Мені написала жінка, яка стала свідком цих подій. Це сталося на Волині. Вона викликала таксі. За її словами, водій мав інвалідність. Їх зупинили працівники ТЦК - нібито через те, що водій не виконав вимогу про зупинку", - йдеться в дописі.



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Пізніше нардеп повідомив, що з ним зв’язався водій авто.



"Чоловік має інвалідність з дитинства. Крім того, на авто були розміщені знаки відмінності про те, що в салоні людина з інвалідністю. Ну от і яка причина була зупиняти це авто? Також працівники ТЦК ще й забрали реєстратор з машини, який потім знайшли десь у полі", - зазначив Олексій Гончаренко.



Поки у Волинському ТЦК та СП ситуацію не коментували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народний депутат Україниповідомив про те, що працівник ТЦК розпилив сльозогінний газ у салоні авто, у якому перебувала вагітна жінка.Про це він написав у своєму телеграм-каналі."В машині - вагітна. Співробітник ТЦК розпилює сльозогінний газ прямо в салон. Мені написала жінка, яка стала свідком цих подій. Це сталося на Волині. Вона викликала таксі. За її словами, водій мав інвалідність. Їх зупинили працівники ТЦК - нібито через те, що водій не виконав вимогу про зупинку", - йдеться в дописі.Пізніше нардеп повідомив, що з ним зв’язався водій авто."Чоловік має інвалідність з дитинства. Крім того, на авто були розміщені знаки відмінності про те, що в салоні людина з інвалідністю. Ну от і яка причина була зупиняти це авто? Також працівники ТЦК ще й забрали реєстратор з машини, який потім знайшли десь у полі", - зазначив Олексій Гончаренко.Поки у Волинському ТЦК та СП ситуацію не коментували.

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