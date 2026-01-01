«Балаклави носять, бо переживають за себе і рідних», – начальник Волинського ТЦК Роман Немашкало

«Балаклави носять, бо переживають за себе і рідних», – начальник Волинського ТЦК Роман Немашкало
Начальник Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Немашкало взяв участь у засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яку очолює Олексій Гончаренко. Комісія розслідує численні порушення у діяльності ТЦК та СП і, зокрема, вивчає резонансні випадки, що сталися на Волині.

Під час засідання обговорили кілька гучних інцидентів. Зокрема, випадок у селі Струмівка, де під час спроби мобілізації працівник ТЦК та чоловік впали з даху будинку, а також напад на військовослужбовців ТЦК у селі Вербка поблизу Ковеля, де їх побили лопатами.

Коментуючи використання балаклав працівниками ТЦК, Роман Немашкало пояснив, що це пов'язано з міркуваннями безпеки.

«Працівники ТЦК носять балаклави, бо переживають за свою безпеку і за безпеку рідних. Робота не дуже популярна і має свої наслідки», – зазначив він.

Також начальник Волинського обласного ТЦК навів статистику щодо бойового досвіду військовослужбовців установи.

«50% військових Волинського обласного ТЦК брали участь у бойових діях. Але це стосується і участі в АТО та ООС. Десь 20% – це АТО-ООС, і 30% – ті, хто перейшов із бойових частин після 2022 року», – сказав Немашкало.

Водночас він повідомив, що особисто не має досвіду участі в бойових діях.



Нагадаємо, начальник Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Миронюк, у свою чергу, під час наради в Луцька районна державна адміністрація заявив, що «групи оповіщення ТЦК – виключно учасники бойових дій».

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Теги: Раман Немашкало
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Коментарі 1
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Розкажи краще про свого братіка і як ви в 14 році зустрічали орків в лугандонії
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