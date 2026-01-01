«Балаклави носять, бо переживають за себе і рідних», – начальник Волинського ТЦК Роман Немашкало
Сьогодні, 11:20
Начальник Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Немашкало взяв участь у засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яку очолює Олексій Гончаренко. Комісія розслідує численні порушення у діяльності ТЦК та СП і, зокрема, вивчає резонансні випадки, що сталися на Волині.
Під час засідання обговорили кілька гучних інцидентів. Зокрема, випадок у селі Струмівка, де під час спроби мобілізації працівник ТЦК та чоловік впали з даху будинку, а також напад на військовослужбовців ТЦК у селі Вербка поблизу Ковеля, де їх побили лопатами.
Коментуючи використання балаклав працівниками ТЦК, Роман Немашкало пояснив, що це пов'язано з міркуваннями безпеки.
«Працівники ТЦК носять балаклави, бо переживають за свою безпеку і за безпеку рідних. Робота не дуже популярна і має свої наслідки», – зазначив він.
Також начальник Волинського обласного ТЦК навів статистику щодо бойового досвіду військовослужбовців установи.
«50% військових Волинського обласного ТЦК брали участь у бойових діях. Але це стосується і участі в АТО та ООС. Десь 20% – це АТО-ООС, і 30% – ті, хто перейшов із бойових частин після 2022 року», – сказав Немашкало.
Водночас він повідомив, що особисто не має досвіду участі в бойових діях.
Нагадаємо, начальник Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Миронюк, у свою чергу, під час наради в Луцька районна державна адміністрація заявив, що «групи оповіщення ТЦК – виключно учасники бойових дій».
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Під час засідання обговорили кілька гучних інцидентів. Зокрема, випадок у селі Струмівка, де під час спроби мобілізації працівник ТЦК та чоловік впали з даху будинку, а також напад на військовослужбовців ТЦК у селі Вербка поблизу Ковеля, де їх побили лопатами.
Коментуючи використання балаклав працівниками ТЦК, Роман Немашкало пояснив, що це пов'язано з міркуваннями безпеки.
«Працівники ТЦК носять балаклави, бо переживають за свою безпеку і за безпеку рідних. Робота не дуже популярна і має свої наслідки», – зазначив він.
Також начальник Волинського обласного ТЦК навів статистику щодо бойового досвіду військовослужбовців установи.
«50% військових Волинського обласного ТЦК брали участь у бойових діях. Але це стосується і участі в АТО та ООС. Десь 20% – це АТО-ООС, і 30% – ті, хто перейшов із бойових частин після 2022 року», – сказав Немашкало.
Водночас він повідомив, що особисто не має досвіду участі в бойових діях.
Нагадаємо, начальник Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Миронюк, у свою чергу, під час наради в Луцька районна державна адміністрація заявив, що «групи оповіщення ТЦК – виключно учасники бойових дій».
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Коментарі 1
Розкажи краще про свого братіка і як ви в 14 році зустрічали орків в лугандонії
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«Балаклави носять, бо переживають за себе і рідних», – начальник Волинського ТЦК Роман Немашкало
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