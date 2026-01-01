«Все посохло»: на дачному масиві біля Луцька люди уже пів місяця не мають води





Про це розповіла Суспільному дачниця Галина Садовська, передає



Що з врожаєм без води



Галина Садовська розповідає, що в неї згорів абсолютно весь врожай – часник, цибуля. Їх не спасуть, навіть, якщо подадуть воду, каже жінка. З її слів, є надія спасти хоча б огірки, помідори та перець. Для цього воду носять від водонапірної башти у пластикових пляшках і поливають город.



«10 днів немає нічого. Він каже нам, председатель: "Тут неправильно побудована ота вся конструкція". Но вона вже 30 років та конструкція. Хоч через день, хоч вночі дайте лиш, щоб набрали бочку ту води», – говорить жінка.



У дачниці Раїси Ткачук теж згорів урожай. Попри те, що за літній сезон користувачі дачних ділянок сплачують 1800 гривень за водопостачання, води у них немає.



«В цьому році – це просто катастрофа. Колись ми її ловили, ту воду, вночі, якщо дощ, то в нас – рай, а зараз у нас і краплі немає ніколи. Вже пів місяця ми без води. Вони нам стреси роблять пенсіонерам. Ми потратили гроші на насіння і в нас все посохло», – каже Раїса Ткачук.



Зі своїми проблемами люди зверталися до голови садівничого товариства «Струмівка», проте ситуація не змінилася – води й досі немає.



Що кажуть у садівничому товаристві



На дачному масиві «Струмівка» 1600 земельних ділянок. Користувачі половини отримують воду від водонапірної башти №2. Обладнання не може впоратися з навантаженням через спеку, каже сантехнік Петро Римар. Зараз чоловік виконує обов'язки керівника садівничого товариства, доки той перебуває на лікарняному.



«Це де ми були, вулиця Екологічна, не подається вже три неділі вода. Тому що не доходить. Ми перекривали низ Загородньої і це нічого не дає, тому що проти природи не підеш. Не може вода піти вище тої точки, якої вона знаходиться», – пояснює ситуацію Петро Римар.



Петро Римар каже, що вирішити проблему можна двома способами: облаштувати індивідуальні свердловини або повністю замінити систему водопостачання. Додає – це дорого.



«Я тут працюю 8 місяців. Це хазяйство, тут директора міняються, бо ніхто не витримує тиску людей. Ну, от люди: "Дай воду". А як пояснити їм, що води я не можу дати. Як вона дойде?» – каже чоловік.



Зі слів Петра Римаря, в частини дачників вода для поливу є, в інших її немає – через особливості розташування земельних ділянок.



Як впливає спекотна погода на врожай



Цьогорічний вегетаційний сезон – один із найскладніших за останні роки. Через дефіцит опадів ґрунт не наситився вологою, каже завідувачка сектору Волинського гідрометеоцентру Олена Кондратчук.



З її слів, станом на кінець третьої декади червня, у Луцьку сума опадів за вегетаційний період складає 63 міліметри, при нормі 150-200 – це великий дефіцит. Верхній шар ґрунту дуже пересушений.



«Все посохло»: на дачному масиві біля Луцька люди уже пів місяця не мають води (фото, відео)



«Те насіння, яке висівалося, тобто городина, висадка розсади проводилась у сухий ґрунт.Тому люди дійсно неодноразово мусили пересівати, але, так як знову ж немає дощів, воно не дає насінню проростати. І зараз умови теж є несприятливими», – говорить Олена Кондратчук.



З її слів, аномальна спека негативно впливає на все, температура ґрунту на глибині 10 см дуже висока. Через дефіцит вологи найбільше потерпають картопля, цукрові буряки та зернові культури. Саме зараз формується врожай, однак через нестачу вологи рослини висихають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Люди платять за водопостачання, а води не мають. На дачному масиві села Струмівка Луцького району люди пів місяця без води. Більшість дачників – пенсіонери. Аби врятувати врожай – носять воду від водонапірної башти у пластикових пляшках.Про це розповіла Суспільному дачниця, передає "Конкурент" Галина Садовська розповідає, що в неї згорів абсолютно весь врожай – часник, цибуля. Їх не спасуть, навіть, якщо подадуть воду, каже жінка. З її слів, є надія спасти хоча б огірки, помідори та перець. Для цього воду носять від водонапірної башти у пластикових пляшках і поливають город.«10 днів немає нічого. Він каже нам, председатель: "Тут неправильно побудована ота вся конструкція". Но вона вже 30 років та конструкція. Хоч через день, хоч вночі дайте лиш, щоб набрали бочку ту води», – говорить жінка.У дачницітеж згорів урожай. Попри те, що за літній сезон користувачі дачних ділянок сплачують 1800 гривень за водопостачання, води у них немає.«В цьому році – це просто катастрофа. Колись ми її ловили, ту воду, вночі, якщо дощ, то в нас – рай, а зараз у нас і краплі немає ніколи. Вже пів місяця ми без води. Вони нам стреси роблять пенсіонерам. Ми потратили гроші на насіння і в нас все посохло», – каже Раїса Ткачук.Зі своїми проблемами люди зверталися до голови садівничого товариства «Струмівка», проте ситуація не змінилася – води й досі немає.На дачному масиві «Струмівка» 1600 земельних ділянок. Користувачі половини отримують воду від водонапірної башти №2. Обладнання не може впоратися з навантаженням через спеку, каже сантехнік. Зараз чоловік виконує обов'язки керівника садівничого товариства, доки той перебуває на лікарняному.«Це де ми були, вулиця Екологічна, не подається вже три неділі вода. Тому що не доходить. Ми перекривали низ Загородньої і це нічого не дає, тому що проти природи не підеш. Не може вода піти вище тої точки, якої вона знаходиться», – пояснює ситуацію Петро Римар.Петро Римар каже, що вирішити проблему можна двома способами: облаштувати індивідуальні свердловини або повністю замінити систему водопостачання. Додає – це дорого.«Я тут працюю 8 місяців. Це хазяйство, тут директора міняються, бо ніхто не витримує тиску людей. Ну, от люди: "Дай воду". А як пояснити їм, що води я не можу дати. Як вона дойде?» – каже чоловік.Зі слів Петра Римаря, в частини дачників вода для поливу є, в інших її немає – через особливості розташування земельних ділянок.Цьогорічний вегетаційний сезон – один із найскладніших за останні роки. Через дефіцит опадів ґрунт не наситився вологою, каже завідувачка сектору Волинського гідрометеоцентруЗ її слів, станом на кінець третьої декади червня, у Луцьку сума опадів за вегетаційний період складає 63 міліметри, при нормі 150-200 – це великий дефіцит. Верхній шар ґрунту дуже пересушений.«Все посохло»: на дачному масиві біля Луцька люди уже пів місяця не мають води (фото, відео)«Те насіння, яке висівалося, тобто городина, висадка розсади проводилась у сухий ґрунт.Тому люди дійсно неодноразово мусили пересівати, але, так як знову ж немає дощів, воно не дає насінню проростати. І зараз умови теж є несприятливими», – говорить Олена Кондратчук.З її слів, аномальна спека негативно впливає на все, температура ґрунту на глибині 10 см дуже висока. Через дефіцит вологи найбільше потерпають картопля, цукрові буряки та зернові культури. Саме зараз формується врожай, однак через нестачу вологи рослини висихають.

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