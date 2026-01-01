Догляд за могилами за гроші: чи готові на Волині довірити місця пам'яті рідних чужим людям





На цьому тлі в Україні дедалі частіше з'являються сервіси, які пропонують догляд за могилами. Нещодавно на сторінці однієї зі спільнот у Facebook читачів запитали, чи скористалися б вони такою послугою.



Журналісти



Проєкт «Догляд за могилами Волинь» працює лише три місяці, а його засновниці розповідають, що ідея створення такого сервісу виникла з особистого досвіду. Частина рідних однієї із засновниць похована у селах за десятки кілометрів від Луцька. Через відстань не завжди вдавалося регулярно відвідувати місця поховання та підтримувати їх у належному стані.



«У якийсь момент я зрозуміла, що бажання приїхати до рідних є, а можливості регулярно це робити — не завжди. Потім я побачила, що так живуть тисячі людей. Хтось через війну був змушений виїхати за кордон, хтось живе в іншому місті, а комусь уже просто важко фізично доглядати за могилами рідних».



Саме тому разом із партнеркою волинянка вирішила створити сервіс, який допомагатиме людям дбати про місця пам'яті своїх близьких.



Базовий пакет включає прибирання сміття, листя та бур'янів, очищення пам'ятника й упорядкування території навколо могили. За потреби можна також замовити покіс трави, встановлення лампадки, покладання квітів та інші додаткові роботи.



Якщо під час огляду виявляють пошкодження пам'ятника або огорожі, про це повідомляють замовнику та можуть порадити фахівців для ремонту. Щодо вартості, то вона залежить від обсягу робіт, стану могили та її розташування. Базова ціна послуги стартує від 1000 гривень.



За словами засновниць, найчастіше звертаються люди, які проживають за кордоном, в інших областях України або фізично не можуть самостійно доглядати за місцями поховання рідних.



«Ми розуміємо, що людині, яка перебуває далеко, непросто довірити догляд за місцем пам'яті своїх рідних незнайомим людям. Саме тому працюємо максимально прозоро. До початку робіт показуємо стан могили, а після завершення — надсилаємо фото- та відеозвіт».



Більшість користувачів у коментарях позитивно сприйняли ідею догляду за могилами сторонніми людьми. Чимало людей зазначили, що така послуга є актуальною для тих, хто через стан здоров'я, проживання в іншому місті чи за кордоном не може регулярно відвідувати місця поховання рідних.



«Хто уже не має сили або можливості — це актуально», – написала одна з учасниць спільноти у фейсбуці.



Деякі волиняни поділилися власними життєвими обставинами, через які послуга могла б стати для них корисною.



«Я б замовив, бо я інвалід першої групи. Поки що дружина і мама їздять, але сил не вистачає».



Водночас були й ті, хто переконаний, що догляд за могилами рідних має залишатися особистою справою сім’ї. Такі люди наголошують, що поки мають сили та можливість, віддають перевагу самостійно підтримувати порядок на місцях поховання близьких. Для них це не лише прибирання, а й прояв пам’яті, поваги та зв’язку з рідними людьми.



«Поки маю здоров'я, прибиратиму сама. Правда, допомагають донечки. Як можна могилу найріднішої людини довірити комусь чужому?» – зазначила волинянка Таня Ліснічук.



Журналісти ВСН також поцікавилися думкою священника щодо того, чи є прийнятним догляд за місцями поховання сторонніми людьми за оплату. За його словами, у цьому немає нічого поганого, якщо могила залишається доглянутою та впорядкованою.



«Гірше, коли взагалі не доглядають могили. Якщо люди хочуть допомагати й доглядають за ними, то в цьому немає нічого поганого. Церква не лише не заперечує проти такого догляду, а й заохочує підтримувати порядок навіть на покинутих могилах, про які вже немає кому подбати.



Могила завжди повинна бути охайною, доглянутою та впорядкованою».



Ставлення до платного догляду за місцями поховання серед волинян різниться. Для одних — це особистий обов'язок, який вони не готові довірити стороннім людям. Для інших — можливість зберегти пам'ять про рідних навіть тоді, коли відстань, стан здоров'я чи життєві обставини не дозволяють регулярно відвідувати кладовище.



Втім, незалежно від поглядів, більшість співрозмовників погоджується в одному: пам'ять про близьких потребує турботи, а місця їхнього останнього спочинку не повинні залишатися занедбаними.



Довідково: Догляд за чужими та покинутими могилами не є новою практикою. В українських селах люди часто прибирали занедбані поховання сусідів або односельців, якщо про них більше не було кому подбати. Сьогодні ця традиція частково трансформувалася у професійні послуги, якими користуються люди, що проживають за кордоном, в інших містах або не можуть самостійно доглядати за місцями поховання рідних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після початку повномасштабного вторгнення Росії тисячі українців були змушені залишити свої домівки та виїхати в інші регіони країни або за кордон. Через відстань, зростання вартості поїздок, брак часу та життєві обставини для багатьох стало складністю доглядати за місцями поховання рідних.На цьому тлі в Україні дедалі частіше з'являються сервіси, які пропонують догляд за могилами. Нещодавно на сторінці однієї зі спільнот у Facebook читачів запитали, чи скористалися б вони такою послугою.Журналісти ВСН з'ясували, як працює відповідний сервіс на Волині та скільки коштує така послуга, поспілкувалися зі священником і проаналізували міркування, висловлені волинянами у соцмережах.Проєкт «Догляд за могилами Волинь» працює лише три місяці, а його засновниці розповідають, що ідея створення такого сервісу виникла з особистого досвіду. Частина рідних однієї із засновниць похована у селах за десятки кілометрів від Луцька. Через відстань не завжди вдавалося регулярно відвідувати місця поховання та підтримувати їх у належному стані.«У якийсь момент я зрозуміла, що бажання приїхати до рідних є, а можливості регулярно це робити — не завжди. Потім я побачила, що так живуть тисячі людей. Хтось через війну був змушений виїхати за кордон, хтось живе в іншому місті, а комусь уже просто важко фізично доглядати за могилами рідних».Саме тому разом із партнеркою волинянка вирішила створити сервіс, який допомагатиме людям дбати про місця пам'яті своїх близьких.Базовий пакет включає прибирання сміття, листя та бур'янів, очищення пам'ятника й упорядкування території навколо могили. За потреби можна також замовити покіс трави, встановлення лампадки, покладання квітів та інші додаткові роботи.Якщо під час огляду виявляють пошкодження пам'ятника або огорожі, про це повідомляють замовнику та можуть порадити фахівців для ремонту. Щодо вартості, то вона залежить від обсягу робіт, стану могили та її розташування. Базова ціна послуги стартує від 1000 гривень.За словами засновниць, найчастіше звертаються люди, які проживають за кордоном, в інших областях України або фізично не можуть самостійно доглядати за місцями поховання рідних.«Ми розуміємо, що людині, яка перебуває далеко, непросто довірити догляд за місцем пам'яті своїх рідних незнайомим людям. Саме тому працюємо максимально прозоро. До початку робіт показуємо стан могили, а після завершення — надсилаємо фото- та відеозвіт».Більшість користувачів у коментарях позитивно сприйняли ідею догляду за могилами сторонніми людьми. Чимало людей зазначили, що така послуга є актуальною для тих, хто через стан здоров'я, проживання в іншому місті чи за кордоном не може регулярно відвідувати місця поховання рідних.«Хто уже не має сили або можливості — це актуально», – написала одна з учасниць спільноти у фейсбуці.Деякі волиняни поділилися власними життєвими обставинами, через які послуга могла б стати для них корисною.«Я б замовив, бо я інвалід першої групи. Поки що дружина і мама їздять, але сил не вистачає».Водночас були й ті, хто переконаний, що догляд за могилами рідних має залишатися особистою справою сім’ї. Такі люди наголошують, що поки мають сили та можливість, віддають перевагу самостійно підтримувати порядок на місцях поховання близьких. Для них це не лише прибирання, а й прояв пам’яті, поваги та зв’язку з рідними людьми.«Поки маю здоров'я, прибиратиму сама. Правда, допомагають донечки. Як можна могилу найріднішої людини довірити комусь чужому?» – зазначила волинянка Таня Ліснічук.Журналісти ВСН також поцікавилися думкою священника щодо того, чи є прийнятним догляд за місцями поховання сторонніми людьми за оплату. За його словами, у цьому немає нічого поганого, якщо могила залишається доглянутою та впорядкованою.«Гірше, коли взагалі не доглядають могили. Якщо люди хочуть допомагати й доглядають за ними, то в цьому немає нічого поганого. Церква не лише не заперечує проти такого догляду, а й заохочує підтримувати порядок навіть на покинутих могилах, про які вже немає кому подбати.Могила завжди повинна бути охайною, доглянутою та впорядкованою».Ставлення до платного догляду за місцями поховання серед волинян різниться. Для одних — це особистий обов'язок, який вони не готові довірити стороннім людям. Для інших — можливість зберегти пам'ять про рідних навіть тоді, коли відстань, стан здоров'я чи життєві обставини не дозволяють регулярно відвідувати кладовище.Втім, незалежно від поглядів, більшість співрозмовників погоджується в одному: пам'ять про близьких потребує турботи, а місця їхнього останнього спочинку не повинні залишатися занедбаними.Довідково: Догляд за чужими та покинутими могилами не є новою практикою. В українських селах люди часто прибирали занедбані поховання сусідів або односельців, якщо про них більше не було кому подбати. Сьогодні ця традиція частково трансформувалася у професійні послуги, якими користуються люди, що проживають за кордоном, в інших містах або не можуть самостійно доглядати за місцями поховання рідних.

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