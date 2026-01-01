Не вийшов на службу: на Волині судили прикордонника за прогул
Сьогодні, 15:09
Притягнення до адміністративної відповідальності інспектора прикордонної служби, який без поважних причин не з’явився на службу для несення наряду.
Як вбачається із матеріалів справи, передає кореспондент сайту Район.Любешів, прикордонник мав прибути 16 травня 2026 рокуо 07:00 для несення служби у прикордонному наряді на одній із ділянок відповідальності прикордонного загону.
Однак через власну безвідповідальність військовослужбовець у визначений час на службу не вийшов. Замість виконання службових та функціональних обов'язків, він проводив час на власний розсуд.
Військова спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону кваліфікувала такі дії за ч. 2 ст. 172-15 КУпАП — недбале ставлення військової службової особи до військової служби в умовах особливого періоду.
На судове засідання порушник не з'явився, подавши заяву з проханням розглядати справу без його участі. Винусвою він визнав повністю, розкаявся та попросив суд призначити мінімальне покарання. Суд врахував як пом'якшувальну обставину каяття, а також те, що військовий позитивно характеризується за місцем служби й притягується до відповідальності вперше.
Таким чином, прикордонник був оштрафований у мінімальному розмірі — на 17 000 гривень.
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Як вбачається із матеріалів справи, передає кореспондент сайту Район.Любешів, прикордонник мав прибути 16 травня 2026 рокуо 07:00 для несення служби у прикордонному наряді на одній із ділянок відповідальності прикордонного загону.
Однак через власну безвідповідальність військовослужбовець у визначений час на службу не вийшов. Замість виконання службових та функціональних обов'язків, він проводив час на власний розсуд.
Військова спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону кваліфікувала такі дії за ч. 2 ст. 172-15 КУпАП — недбале ставлення військової службової особи до військової служби в умовах особливого періоду.
На судове засідання порушник не з'явився, подавши заяву з проханням розглядати справу без його участі. Винусвою він визнав повністю, розкаявся та попросив суд призначити мінімальне покарання. Суд врахував як пом'якшувальну обставину каяття, а також те, що військовий позитивно характеризується за місцем служби й притягується до відповідальності вперше.
Таким чином, прикордонник був оштрафований у мінімальному розмірі — на 17 000 гривень.
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