Не вийшов на службу: на Волині судили прикордонника за прогул





Як вбачається із матеріалів справи, передає кореспондент сайту



Однак через власну безвідповідальність військовослужбовець у визначений час на службу не вийшов. Замість виконання службових та функціональних обов'язків, він проводив час на власний розсуд.



Військова спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону кваліфікувала такі дії за ч. 2 ст. 172-15 КУпАП — недбале ставлення військової службової особи до військової служби в умовах особливого періоду.



На судове засідання порушник не з'явився, подавши заяву з проханням розглядати справу без його участі. Винусвою він визнав повністю, розкаявся та попросив суд призначити мінімальне покарання. Суд врахував як пом'якшувальну обставину каяття, а також те, що військовий позитивно характеризується за місцем служби й притягується до відповідальності вперше.



Таким чином, прикордонник був оштрафований у мінімальному розмірі — на 17 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Притягнення до адміністративної відповідальності інспектора прикордонної служби, який без поважних причин не з’явився на службу для несення наряду.Як вбачається із матеріалів справи, передає кореспондент сайту Район.Любешів , прикордонник мав прибути 16 травня 2026 рокуо 07:00 для несення служби у прикордонному наряді на одній із ділянок відповідальності прикордонного загону.Однак через власну безвідповідальність військовослужбовець у визначений час на службу не вийшов. Замість виконання службових та функціональних обов'язків, він проводив час на власний розсуд.Військова спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону кваліфікувала такі дії за ч. 2 ст. 172-15 КУпАП — недбале ставлення військової службової особи до військової служби в умовах особливого періоду.На судове засідання порушник не з'явився, подавши заяву з проханням розглядати справу без його участі. Винусвою він визнав повністю, розкаявся та попросив суд призначити мінімальне покарання. Суд врахував як пом'якшувальну обставину каяття, а також те, що військовий позитивно характеризується за місцем служби й притягується до відповідальності вперше.Таким чином, прикордонник був оштрафований у мінімальному розмірі — на 17 000 гривень.

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