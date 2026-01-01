42 будинки продав як земельні ділянки: волинянина підозрювали в ухиленні від сплати 4,6 млн грн податків

На Волині завершили розслідування щодо чоловіка, який, за даними Бюро економічної безпеки, продав 42 будинки під виглядом земельних ділянок і таким чином ухилився від сплати понад 4,6 млн грн податків.Слідчі стверджують, що під час оформлення договорів купівлі-продажу в документах зазначали лише земельні ділянки, хоча фактично покупцям передавали об'єкти незавершеного будівництва. Гроші за нерухомість, за даними БЕБ, продавець отримував готівкою.Правоохоронці вважають, що таким способом чоловік не задекларував понад 23,2 млн грн доходу від продажу нерухомості. Через це бюджет недоотримав понад 4,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб і військового збору.У БЕБ повідомили, що під час розслідування чоловік визнав провину та повністю відшкодував завдані державі збитки.Йому повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків. Водночас матеріали справи вже передали до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності через повне відшкодування завданої шкоди.За інформацією БЕБ, від початку 2025 року лише у будівельному секторі Волинської області до бюджету вже відшкодовано 55,3 млн грн, а загалом у межах кримінальних проваджень — понад 192 млн грн.