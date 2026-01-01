«Ця нагорода — як хабар»: мати загиблого Героя з Волині пояснила, чому відмовилася від ордена сина

Мати загиблого Героя з Волині, яка відмовилася прийняти посмертну відзнаку бійця, заявивши про втрату довіри до місцевої влади, пояснила свій вчинок.Мама загиблого військовослужбовцяз села Новокотіврозповідає, що пішла на такий вчинок через протест проти місцевої влади, яку звинувачує в корупційних схемах.Пані Марія уже кілька років бореться за доступ до тутешніх лісів, які обгороджують довжелезними парканами. Жінка стверджує, що чиновники сидять у кабінетах і вдають, що нічого не бачать.«Ця нагорода — як хабар. Вона виглядає як хабар. Минуло вже майже два роки (після похорону сина — Ред.). Я зараз займаюся справою лісу — доступу до лісового масиву. І це вже набуло великого розголосу», — розповіла Марія Вакульчук.Жінка обурюється, що не могла подумати, що зараз має боротися за те, щоб просто виконувалися українські закони.Депутат Волинської обласної радидодає, що причина публічної відмови матері загиблого воїна ЗСУ Марії Вакульчук від посмертної нагороди сина далеко не в тому, що її не захотіли забезпечити дровами.«Навіть втративши на війні сина, ця жінка й надалі переймається не питаннями особистого комфорту, а очолює ініціативну групу з відстоювання порушених прав і свобод мешканців своєї громади. І першопричина такого її вчинку — в питанні кричущого порушення конституційних прав громадян, яке не вирішується ось уже три роки», — зазначив він.Підгайцівська територіальна громада на своєму сайті та в соцмережах на момент публікації новини скандал не коментувала.