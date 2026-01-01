У ТЦК пояснили конфлікт на Волині, де чоловіки напали на військових із лопатами: що сказали





Про це повідомив начальник Волинського обласного ТЦК Роман Немашкало та Олександр Левицький, очільник Ковельського ТЦК та СП, передає



У ТЦК прокоментували інцидент із заїздом на приватне подвір’я



За словами начальника Волинського обласного ТЦК Романа Немашкала, під час переслідування автобусу військовослужбовці могли помилково заїхати на приватне подвір’я.



Він пояснив, що на момент події вони не побачили житлових будівель, а в’їзд на територію був відкритим, через що її сприйняли як вільну.



"Думали, що це вільна територія", — зазначив він, коментуючи дії військовослужбовців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували інцидент, під час якого представники ТЦК заїхали на приватне подвір’я, після чого місцеві жителі відганяли їх лопатами. У відомстві заявили, що службове розслідування триває, а остаточні висновки ще не зроблені.Про це повідомив начальник Волинського обласного ТЦКта, очільник Ковельського ТЦК та СП, передає Новини.LIVE За словами начальника Волинського обласного ТЦК Романа Немашкала, під час переслідування автобусу військовослужбовці могли помилково заїхати на приватне подвір’я.Він пояснив, що на момент події вони не побачили житлових будівель, а в’їзд на територію був відкритим, через що її сприйняли як вільну."Думали, що це вільна територія", — зазначив він, коментуючи дії військовослужбовців.

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