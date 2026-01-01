Курс валют на 4 липня: скільки коштують долар, євро та злотий





Так вартість долара США підвищилася на 4 копійки та становить 44,80 грн. Змінилися й показники євро та злотого: зросли на 11 і 4 копійки відповідно.



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,80 (+4 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,08 (+11 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,90 (+4 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив курс валют на п’ятницю, 3 липня.Так вартість долара США підвищилася на 4 копійки та становить 44,80 грн. Змінилися й показники євро та злотого: зросли на 11 і 4 копійки відповідно.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,80 (+4 коп.)Курс євро1 євро — 51,08 (+11 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,90 (+4 коп.).

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