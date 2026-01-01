Чи очікувати магнітні бурі 4 липня: прогноз
Сьогодні, 10:12
У суботу, 4 липня 2026 року, прогнозують сильну магнітну активність.
Як повідомляють у Meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 5,7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.
За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на помірному рівні. Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до сильного рівня.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.
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Як повідомляють у Meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 5,7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.
За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на помірному рівні. Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до сильного рівня.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.
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