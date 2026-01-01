Чи очікувати магнітні бурі 4 липня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 4 липня: прогноз
У суботу, 4 липня 2026 року, прогнозують сильну магнітну активність.

Як повідомляють у Meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 5,7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на помірному рівні. Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до сильного рівня.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 4 липня: прогноз
Сьогодні, 10:12
У Луцьку перекрили рух в центральній частині міста: як курсуватиме транспорт
Сьогодні, 09:00
На Волині біля міського кладовища виявили стихійне звалище будівельного сміття
Сьогодні, 08:20
Вартість навчання у КНУ імені Шевченка для вступників 2026 року: найдорожчі та найдешевші напрями
Сьогодні, 07:15
Огірки не ростуть через спеку: чим обробити кущі, щоб не залишитися без урожаю
Сьогодні, 05:17
Медіа
відео
1/8