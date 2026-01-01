Огірки не ростуть через спеку: чим обробити кущі, щоб не залишитися без урожаю





Про це розповіли автори YouTube-каналу «Порадники», передає



Інгредієнти:



500 мл молока;



1 ст. л. рідкого мила;



15 крапель йоду;



5 л води.



Змішайте всі інгредієнти, а отриману суміш розведіть у воді. Обробіть огірки розчином по листю і під ним.



Розчин із молока та йоду городники часто використовують як профілактичний засіб проти грибкових захворювань огірків. Він допомагає підтримувати здоровий вигляд листя, зменшує ризик його пожовтіння та передчасного опадання, а також сприяє активному росту рослин. Крім того, таке підживлення забезпечує огірки корисними мікроелементами, що позитивно впливає на формування зав’язі та майбутній урожай.



Поради з догляду за огірками



Городники радять не перестаратися з удобренням. На один метр квадратний слід використовувати один літр розчину. Щоб обробка була ефективною, її варто проводити вранці або ввечері, коли спека не настільки сильна. Обприскувати слід не лише верхній, а й нижній бік листків, де часто накопичуються збудники хвороб.



Повторювати процедуру можна кожні 7–10 днів, особливо після сильних дощів або в періоди тривалої спеки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Літня спека може серйозно нашкодити врожаю огірків: листя починає жовтіти, вкриватися плямами, а батоги в’януть. Врятувати рослини та забезпечити гарну врожайність можна за допомогою простого розчину з трьох доступних інгредієнтів.Про це розповіли автори YouTube-каналу «Порадники», передає ТСН Інгредієнти:500 мл молока;1 ст. л. рідкого мила;15 крапель йоду;5 л води.Змішайте всі інгредієнти, а отриману суміш розведіть у воді. Обробіть огірки розчином по листю і під ним.Розчин із молока та йоду городники часто використовують як профілактичний засіб проти грибкових захворювань огірків. Він допомагає підтримувати здоровий вигляд листя, зменшує ризик його пожовтіння та передчасного опадання, а також сприяє активному росту рослин. Крім того, таке підживлення забезпечує огірки корисними мікроелементами, що позитивно впливає на формування зав’язі та майбутній урожай.Городники радять не перестаратися з удобренням. На один метр квадратний слід використовувати один літр розчину. Щоб обробка була ефективною, її варто проводити вранці або ввечері, коли спека не настільки сильна. Обприскувати слід не лише верхній, а й нижній бік листків, де часто накопичуються збудники хвороб.Повторювати процедуру можна кожні 7–10 днів, особливо після сильних дощів або в періоди тривалої спеки.

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