Ціни на хліб в Україні різко зростуть: коли чекати на здорожчання





Про це в ефірі Денис Марчук.



Хліб в Україні здорожчає — коли та наскільки

За словами експерта, дефіциту продуктів в Україні не буде, оскільки цього року аграрії навіть збільшили посівні площі під деякі культури через вигідніші ціни. Проте на вартість їжі впливають інші виклики, зокрема логістика, утримання врожаю та витрати на персонал.



Денис Марчук додав, що здорожчання хліба є стабільною тенденцією, адже він щомісяця додає в ціні 1,5–2%. Цього літа на його вартість також вплинуть нові правила бронювання працівників.



«Тут ще фактор з новими критеріями щодо бронювання, як заявляють в Асоціації виробників хлібобулочних виробів., оскільки підняття заробітної плати, яка має відповідати критичності сьогодні, повинна сягати не менше 26 000 гривень. Відповідно це тягнутиме за собою додаткові витрати», — зазначив він.



Посадовець додав, що через ці фактори хліб найближчі 2–3 місяці зросте на 5–6%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У найближчі два-три місяці ціни на хліб в Україні зростуть у межах 5–6%.Про це в ефірі День.LIVE повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної радиХліб в Україні здорожчає — коли та наскількиЗа словами експерта, дефіциту продуктів в Україні не буде, оскільки цього року аграрії навіть збільшили посівні площі під деякі культури через вигідніші ціни. Проте на вартість їжі впливають інші виклики, зокрема логістика, утримання врожаю та витрати на персонал.Денис Марчук додав, що здорожчання хліба є стабільною тенденцією, адже він щомісяця додає в ціні 1,5–2%. Цього літа на його вартість також вплинуть нові правила бронювання працівників.«Тут ще фактор з новими критеріями щодо бронювання, як заявляють в Асоціації виробників хлібобулочних виробів., оскільки підняття заробітної плати, яка має відповідати критичності сьогодні, повинна сягати не менше 26 000 гривень. Відповідно це тягнутиме за собою додаткові витрати», — зазначив він.Посадовець додав, що через ці фактори хліб найближчі 2–3 місяці зросте на 5–6%.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію