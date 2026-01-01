Чи вимикатимуть світло на Волині 4 липня: прогноз

Чи вимикатимуть світло на Волині 4 липня: прогноз
В Україні у суботу, 4 липня, не застосовуватимуть графіки відключення світла.

Про це повідомляє "Укренерго".

Попри скасування обмежень, українців просять перенести використання потужних електроприладів на денний час - з 10:00 до 16:00. У ці години промислові сонячні електростанції працюють найбільш ефективно.

Водночас у вечірній період - з 16:00 до 23:00 - громадян закликають обмежити споживання електрики, оскільки навантаження на енергосистему традиційно зростає.

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Теги: світло, відключення
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