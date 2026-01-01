Волинська ОВА подала до суду на виселення монастиря УПЦ МП у Мильцях

Волинська обласна військова адміністрація звернулася до Господарського суду з позовом щодо виселення монастиря Московської церкви з приміщень у селі Мильці Ковельського району, які перебувають у державній власності.Про це повідомив народний депутат УкраїниЗа словами депутата, йдеться про державні приміщення, оренда яких завершилася ще 1 січня 2026 року, тобто пів року тому. Відтоді перебування релігійної структури на цій території є юридично безпідставним.Водночас подання позову відбулося лише зараз — майже через пів року після завершення дії договору оренди.Гузь зазначає, що справа не містить предмету для дискусії, оскільки державне майно має бути повернуте у законне користування держави.Водночас, за його словами, у подібних процесах можливе затягування судових процедур з боку московської церкви, як це вже відбувалося у справах, пов’язаних із релігійними об’єктами у регіоні, наприклад – Успенським собором.“Наше завдання як держави і суспільства – не допустити затягування процесу та забезпечити швидке і законне виконання рішень суду. Це питання не лише права, а й національної безпеки та очищення українського духовного простору від московського впливу”, – зазначив Гузь.