Скандал у Ковельському депо: працівники заявляють про цькування та масові звільнення





В «Укрзалізниці» таку інформацію заперечують.



До редакції



Як розповіла журналістам ВСН одна з працівниць депо, після приходу нової адміністрації ситуація на підприємстві загострилася до межі. За її словами, проблеми розпочалися ще з січня, відколи новим начальником депо став Віктор Жигаревич. Співрозмовниця розповіла, що після призначення на керівну посаду він, разом із начальником відділу кадрів, розпочав жорсткий тиск на підлеглих. Вона стверджує, що через примус та створення нестерпної атмосфери за цей час установу вже покинуло понад 80 досвідчених фахівців.



«На людей тиснуть і залякують їх розбронюванням. Якщо хтось не згоден з керівництвом, йому одразу погрожують зняти бронь. Через це хлопці мовчать і бояться щось казати, бо не знають, що робитимуть без відстрочки», — розповіла жінка.



Вона зазначила, що під тиск керівництва потрапила і сама, коли відмовилася безоплатно виконувати додаткові обов'язки, які не передбачені її посадовою інструкцією. Жінка додала, що після цього для неї штучно створили неналежні умови на робочому місці, намагаючись таким чином вижити з посади.



«Оскільки розбронювати мене не можуть, керівники вирішили діяти через створення нестерпних умов для роботи. Це чистої води цкування та мобінг. Виходить, що я стала жертвою, де один із начальників мене пресує, а інший просто спостерігає за цим», — розповіла вона.



Колектив підприємства також звернув увагу на дивну та підозріло високу швидкість оновлення кадрів, яка відбувається одразу після звільнення незгодних співробітників. За свідченнями працівників, людей змушували терміново переривати відпустки або писати заяви, а на їхні місця миттєво оформлювали інших осіб.



«Хлопців звільнили вчора, а вже з сьогодні на їхні місця взяли нових людей. Вони якось підозріло швидко й оперативно пройшли всю медкомісію. Складається враження, що старих працівників виживали спеціально, щоб просто віддати їхні місця та бронювання комусь іншому», — наголосила працівниця депо.



Журналісти Волинської служби новин відправили офіційні запити до вищих інстанцій залізниці, аби дізнатися їхню позицію, проте у Філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» будь-які проблеми всередині Ковельського підрозділу заперечили.



«Скарги від працівників на керівництво виробничого підрозділу "Пасажирське вагонне депо Ковель" на нашу адресу не надходили», — повідомили у керівництві залізниці.



Також там додали, що випадків масового звільнення чи фактів цкування на підприємстві не зафіксовано, а саме бронювання здійснюється виключно за законом задля забезпечення безпеки руху та підтримки обороноздатності країни.



У зв'язку з критичною ситуацією та постійним тиском, працівники депо вирішили шукати захисту у контролюючих органів та написали офіційну скаргу до Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.



У Держпраці журналістам ВСН офіційно підтвердили, що таке звернення від працівників Ковельського депо справді надійшло до них 15 червня 2026 року і зараз перебуває на стадії розгляду. Фахівці відомства зазначили, що скарга стосується саме порушення законодавства про працю в частині вчинення мобінгу (цькування) з боку керівництва підприємства.



Також у Держпраці повідомили, що найближчим часом їхні посадові особи проведуть у Ковельському депо офіційний інформаційний захід, за результатами якого заявнику нададуть остаточну відповідь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському пасажирському депо розгорівся скандал: співробітники заявили про системний психологічний тиск, безпідставні звільнення та примусову зміну умов праці з приходом нового керівництва. За їхніми словами, основним інструментом тиску стало питання надання або позбавлення відстрочки від мобілізації (бронювання).В «Укрзалізниці» таку інформацію заперечують.До редакції Волинської служби новин звернулися працівники Ковельського пасажирського депо й розповіли про системне цькування, штучне створення нестерпних умов праці та безпідставні звільнення, де головним інструментом впливу з боку нового керівництва став шантаж позбавленням відстрочок від мобілізації.Як розповіла журналістам ВСН одна з працівниць депо, після приходу нової адміністрації ситуація на підприємстві загострилася до межі. За її словами, проблеми розпочалися ще з січня, відколи новим начальником депо став Віктор Жигаревич. Співрозмовниця розповіла, що після призначення на керівну посаду він, разом із начальником відділу кадрів, розпочав жорсткий тиск на підлеглих. Вона стверджує, що через примус та створення нестерпної атмосфери за цей час установу вже покинуло понад 80 досвідчених фахівців.«На людей тиснуть і залякують їх розбронюванням. Якщо хтось не згоден з керівництвом, йому одразу погрожують зняти бронь. Через це хлопці мовчать і бояться щось казати, бо не знають, що робитимуть без відстрочки», — розповіла жінка.Вона зазначила, що під тиск керівництва потрапила і сама, коли відмовилася безоплатно виконувати додаткові обов'язки, які не передбачені її посадовою інструкцією. Жінка додала, що після цього для неї штучно створили неналежні умови на робочому місці, намагаючись таким чином вижити з посади.«Оскільки розбронювати мене не можуть, керівники вирішили діяти через створення нестерпних умов для роботи. Це чистої води цкування та мобінг. Виходить, що я стала жертвою, де один із начальників мене пресує, а інший просто спостерігає за цим», — розповіла вона.Колектив підприємства також звернув увагу на дивну та підозріло високу швидкість оновлення кадрів, яка відбувається одразу після звільнення незгодних співробітників. За свідченнями працівників, людей змушували терміново переривати відпустки або писати заяви, а на їхні місця миттєво оформлювали інших осіб.«Хлопців звільнили вчора, а вже з сьогодні на їхні місця взяли нових людей. Вони якось підозріло швидко й оперативно пройшли всю медкомісію. Складається враження, що старих працівників виживали спеціально, щоб просто віддати їхні місця та бронювання комусь іншому», — наголосила працівниця депо.Журналісти Волинської служби новин відправили офіційні запити до вищих інстанцій залізниці, аби дізнатися їхню позицію, проте у Філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» будь-які проблеми всередині Ковельського підрозділу заперечили.«Скарги від працівників на керівництво виробничого підрозділу "Пасажирське вагонне депо Ковель" на нашу адресу не надходили», — повідомили у керівництві залізниці.Також там додали, що випадків масового звільнення чи фактів цкування на підприємстві не зафіксовано, а саме бронювання здійснюється виключно за законом задля забезпечення безпеки руху та підтримки обороноздатності країни.У зв'язку з критичною ситуацією та постійним тиском, працівники депо вирішили шукати захисту у контролюючих органів та написали офіційну скаргу до Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.У Держпраці журналістам ВСН офіційно підтвердили, що таке звернення від працівників Ковельського депо справді надійшло до них 15 червня 2026 року і зараз перебуває на стадії розгляду. Фахівці відомства зазначили, що скарга стосується саме порушення законодавства про працю в частині вчинення мобінгу (цькування) з боку керівництва підприємства.Також у Держпраці повідомили, що найближчим часом їхні посадові особи проведуть у Ковельському депо офіційний інформаційний захід, за результатами якого заявнику нададуть остаточну відповідь.

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