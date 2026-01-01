Яка буде погода в Луцьку та на Волині у суботу, 4 липня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 4 липня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 18-23°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 4 липня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 18-23°.

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