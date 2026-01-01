Яка буде погода в Луцьку та на Волині у суботу, 4 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у суботу, 4 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 4 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 4 липня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 18-23°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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