Трьох освітян на Волині підозрюють у привласненні бюджетних коштів на суму 1 мільйон гривень

На Волині викрито зловживання з бюджетними коштами в сфері охорони дитинства на суму 1 мільйон гривень.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної прокуратури за результатами досудових розслідувань у низці кримінальних проваджень повідомили про підозру двом посадовцям органів місцевого самоврядування та керівнику навчального закладу, які причетні до незаконних дій із бюджетними коштами в сфері охорони дитинства.Так, директору одного з центрів професійної освіти області повідомлено про підозру в розтраті чужого майна, вчиненій шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).Встановлено, що посадовець, у змові зі службовими особами приватного підприємства, реалізував схему закупівлі сільськогосподарської техніки за завищеною ціною.Забезпечивши проведення торгів з дискримінаційними умовами, щоб не допустити небажаних учасників для участі в закупівлях, керівник придбав у потрібного постачальника борону на понад пів мільйона гривень дорожче за ринкову вартість, чим завдав матеріальної шкоди державному навчальному закладу на вказану суму.Крім того, начальниці відділу освіти, молоді та спорту однієї з селищних рад Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст. 367 КК України).Встановлено, що чиновниця за результатами закупівлі підписала з приватним підприємством договір про поставку твердого палива – торфових брикетів та крихти для опалення навчальних закладів.Згодом вона підписала ще чотири додаткових угоди до цього договору, згідно з якими вартість палива збільшилась за відсутності для того підстав.Відтак громада змушена була оплачувати паливо за ціною вищою, ніж встановлена договором, укладеним внаслідок відкритих торгів, та переплатила постачальнику понад 450 тисяч гривень.Також у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст. 367 КК України) підозрюють бухгалтера управління освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту та охорони здоров’я однієї з міських рад Луцького району.Через незаконні дії підозрюваної управління сплачувало комунальні послуги за юридичну особу, яка до нього не має жодного стосунку. Сума завданої шкоди – понад 180 тисяч гривень.Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та про відсторонення їх від займаних посад.