Народному депутату Тищенку призначили заставу

Миколі Тищенку, якого підозрюють у справі щодо «розв’язання питань» із колцентрами.



Про це стало відомо з трансляції судового засідання, пише



Суд обрав для Тищенка заставу у розмірі 10 мільйонів гривень. Після внесення коштів на нього будуть покладені обов’язки, як от: не виїжджати за межі Києва, носити електронний браслет, здати паспорти та прибувати за першим викликом.



Прокурор просив про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 19 мільйонів гривень. Сторона захисту просила відмовити у задоволенні клопотання та називала підозру необґрунтованою.



«Центр протидії корупції» зазначав, що на засіданні щодо Тищенка були низка народних депутатів, зокрема його колеги по групі «Відновлення України». Участь взяли Олег Воронько, Антоніна Славицька, Наталія Приходько та Євген Яковенко.



Тищенка готові були взяти на поруки четверо людей: депутати Євген Яковенко, Олег Воронько, Георгій Мазурашу, а також Олександр Сутко. Суд їм відмовив.



Депутату оголосили підозру 29 червня. За твердженням прокуратури, у серпні 2023 року Тищенко, прикриваючись боротьбою з діяльністю «колцентрів», попросив у людини, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад мільйон доларів хабаря.



За це, за даними НАБУ, депутат обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних «колцентрів» в інтересах цієї людини та не перешкоджати роботі інших. А втім, неправомірної вигоди він не отримав.



Також, за версією слідства, Тищенко легалізував 12,6 мільйона гривень незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. Слідство встановило, що законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичної передачі коштів не відбулося.



А втім, адвокат заявив, що договір про передачу грошей від ексдружини Тищенку був укладений офіційно, а гроші були передані. Депутат у залі суду теж заявив, що заробляв кошти «завжди легально», так само як і його колишня дружина. Твердження про злочинність отриманих коштів він назвав «надуманим та недостовірним».



Також сторона захисту стверджує, що НАБУ веде розслідування разом з організацією під назвою «Хімпром», яка, мовляв, намагається дискредитувати Тищенка.



Нагадаємо, нині також триває судова справа щодо Тищенка про незаконного позбавлення волі й побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР Kraken Дмитра Мазохи у Дніпрі. Судовий процес перебуває на етапі дослідження письмових доказів сторони обвинувачення.

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