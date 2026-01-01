На Волині дідусь пішов в ліс по ягоди та зник безвісти, шукають також 43-річного чоловіка

На Волині дідусь пішов в ліс по ягоди та зник безвісти, шукають також 43-річного чоловіка
Поліцейські встановлюють місцезнаходження безвісти зниклих волинян.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники  Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують волинян  82 та 43 років, які зникли безвісти.

Розумець Володимир Лукашович, 03 червня 1944 року народження, 1 липня в обідню пору поїхав в ліс по ягоди  у селі Мочалки та дотепер не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.

Прикмети: зріст 170 см, середньої тілобудови, волосся коротке, сиве. Ймовірно був одягнений у берет (колір невідомий), сорочку світлого кольору, коричневі штани та чорні черевики.

Велосипед темно-зеленого кольору.

Польчук Петро Адамович, 11 липня 1982 року народження,  житель села Малий Порськ, 28 червня 2026, близько 23:00 години, пішов з дому та не повернувся.

Прикмети: зріст 180 см, середньої статури, на тілі  наявні шрами від операційних втручань.

Був одягнений: у темно-сіру футболку, темні шорти та  сірі гумові капці.
На Волині дідусь пішов в ліс по ягоди та зник безвісти, шукають також 43-річного чоловіка

"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація щодо безвісти зниклих осіб, повідомити поліцію за номерами телефонів: +380 68 514 7424 або 102", - йдеться в повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, поліція, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пошукові роботи у зруйнованій дев’ятиповерхівці завершили - від атаки РФ у Києві загинули 30 людей
Сьогодні, 16:35
Народному депутату Тищенку призначили заставу
Сьогодні, 16:08
На Волині дідусь пішов в ліс по ягоди та зник безвісти, шукають також 43-річного чоловіка
Сьогодні, 15:35
57-річний волинянин стріляв у поліцейських: його ув'язнили на чотири роки
Сьогодні, 15:01
СБУ уразила щонайменше сім російських літаків у Криму
Сьогодні, 14:40
Медіа
відео
1/8