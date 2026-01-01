На Волині дідусь пішов в ліс по ягоди та зник безвісти, шукають також 43-річного чоловіка
Сьогодні, 15:35
Поліцейські встановлюють місцезнаходження безвісти зниклих волинян.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують волинян 82 та 43 років, які зникли безвісти.
Розумець Володимир Лукашович, 03 червня 1944 року народження, 1 липня в обідню пору поїхав в ліс по ягоди у селі Мочалки та дотепер не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети: зріст 170 см, середньої тілобудови, волосся коротке, сиве. Ймовірно був одягнений у берет (колір невідомий), сорочку світлого кольору, коричневі штани та чорні черевики.
Велосипед темно-зеленого кольору.
Польчук Петро Адамович, 11 липня 1982 року народження, житель села Малий Порськ, 28 червня 2026, близько 23:00 години, пішов з дому та не повернувся.
Прикмети: зріст 180 см, середньої статури, на тілі наявні шрами від операційних втручань.
Був одягнений: у темно-сіру футболку, темні шорти та сірі гумові капці.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація щодо безвісти зниклих осіб, повідомити поліцію за номерами телефонів: +380 68 514 7424 або 102", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують волинян 82 та 43 років, які зникли безвісти.
Розумець Володимир Лукашович, 03 червня 1944 року народження, 1 липня в обідню пору поїхав в ліс по ягоди у селі Мочалки та дотепер не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети: зріст 170 см, середньої тілобудови, волосся коротке, сиве. Ймовірно був одягнений у берет (колір невідомий), сорочку світлого кольору, коричневі штани та чорні черевики.
Велосипед темно-зеленого кольору.
Польчук Петро Адамович, 11 липня 1982 року народження, житель села Малий Порськ, 28 червня 2026, близько 23:00 години, пішов з дому та не повернувся.
Прикмети: зріст 180 см, середньої статури, на тілі наявні шрами від операційних втручань.
Був одягнений: у темно-сіру футболку, темні шорти та сірі гумові капці.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація щодо безвісти зниклих осіб, повідомити поліцію за номерами телефонів: +380 68 514 7424 або 102", - йдеться в повідомленні.
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