На Волині дідусь пішов в ліс по ягоди та зник безвісти, шукають також 43-річного чоловіка

Поліцейські встановлюють місцезнаходження безвісти зниклих волинян.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують волинян 82 та 43 років, які зникли безвісти., 03 червня 1944 року народження, 1 липня в обідню пору поїхав в ліс по ягоди у селі Мочалки та дотепер не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.зріст 170 см, середньої тілобудови, волосся коротке, сиве. Ймовірно був одягнений у берет (колір невідомий), сорочку світлого кольору, коричневі штани та чорні черевики.Велосипед темно-зеленого кольору., 11 липня 1982 року народження, житель села Малий Порськ, 28 червня 2026, близько 23:00 години, пішов з дому та не повернувся.зріст 180 см, середньої статури, на тілі наявні шрами від операційних втручань.у темно-сіру футболку, темні шорти та сірі гумові капці."Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація щодо безвісти зниклих осіб, повідомити поліцію за номерами телефонів: +380 68 514 7424 або 102", - йдеться в повідомленні.