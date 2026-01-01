СБУ уразила щонайменше сім російських літаків у Криму
Сьогодні, 14:40
СБУ вдруге за тиждень уразила винищувачі на аеродромі «Саки» та відпрацювала по ангарах аеродрому «Гвардійське» в Криму.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
СБУ завдала успішного удару безпілотниками по військових аеродромах «Саки» та «Гвардійське» в тимчасово окупованому Криму.
На аеродромі «Саки» уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких знаходилися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30, Су-24. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків.
Це вже другий удар СБУ по аеродрому «Саки» за поточний тиждень.
На військовому аеродромі «Гвардійське» уражено два ангари, в яких зберігалися БпЛА «Шахед» та авіаційне обладнання.
Військові аеродроми «Саки» та «Гвардійське» є одними з ключових авіаційних баз російських окупаційних військ у Криму. Саме звідти регулярно злітають літаки тактичної авіації, які завдають ракетних і бомбових ударів по території України та забезпечують дії російського угруповання на південному напрямку.
«СБУ продовжує виконувати поставлені Президентом України завдання та системно зменшувати військовий потенціал росії. Кожна наша спецоперація ‒ це мінус ворожа авіація, логістика, склади, техніка й інфраструктура, які забезпечують російську агресію. Ми й надалі будемо максимально тиснути на ворога як на передовій, так і в глибокому тилу, позбавляючи його можливостей вести війну проти України», ‒ наголосив очільник СБУ Євгеній Хмара.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
СБУ завдала успішного удару безпілотниками по військових аеродромах «Саки» та «Гвардійське» в тимчасово окупованому Криму.
На аеродромі «Саки» уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких знаходилися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30, Су-24. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків.
Це вже другий удар СБУ по аеродрому «Саки» за поточний тиждень.
На військовому аеродромі «Гвардійське» уражено два ангари, в яких зберігалися БпЛА «Шахед» та авіаційне обладнання.
Військові аеродроми «Саки» та «Гвардійське» є одними з ключових авіаційних баз російських окупаційних військ у Криму. Саме звідти регулярно злітають літаки тактичної авіації, які завдають ракетних і бомбових ударів по території України та забезпечують дії російського угруповання на південному напрямку.
«СБУ продовжує виконувати поставлені Президентом України завдання та системно зменшувати військовий потенціал росії. Кожна наша спецоперація ‒ це мінус ворожа авіація, логістика, склади, техніка й інфраструктура, які забезпечують російську агресію. Ми й надалі будемо максимально тиснути на ворога як на передовій, так і в глибокому тилу, позбавляючи його можливостей вести війну проти України», ‒ наголосив очільник СБУ Євгеній Хмара.
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