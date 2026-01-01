У центрі Луцька тимчасово перекриють рух транспорту

У зв’язку з проведенням фізкультурно-оздоровчого заходу «Забіг Луцьк», завтра, 4 липня, з 09.00 до 12.00 дорожній рух громадського транспорту буде тимчасово перекрито по проспекту Волі на ділянці від вулиці Паркової до вулиці Куцина Олега для проведення акції.Про це повідомили у Луцькій міській раді.У зв'язку з цим рух автобусів з 09.00 до 12.00 год буде здійснюватися:Маршрут №1 Завод «Мотор» – Надрічна (цегельний завод):У прямому та зворотному напрямку: Ківерцівська, Захисників України, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького (Паркова), Глушець, Архітектора Метельницького, Дубнівська, Садовського, Надрічна.Маршрут №2 Залізничний вокзал – Конякіна:У прямому та зворотному напрямку: Президента Грушевського, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького (Паркова), Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Карпенка- Карого, Конякіна.Маршрут №5 Вересневе – Теремнівська:У прямому та зворотному напрямках: Межова, Молодіжна, Полонківська, Корольова, Валерії Новодворської, Ранкова, Магістральна, Окружна, Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Окружна, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, (Київський майдан, Дубнівська,) ТеремнівськаМаршрут №10 Промислова — (Академія рекреаційних технологій і права) - Потебні:У прямому напрямку: с.Рованці, Потебні, Грабовського, Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Промислова.У зворотному напрямку без змін.Маршрут №11 Івана Газюка — Промислова (Академія рекреаційних технологій і права):У прямому напрямку без змін.У зворотному напрямку: Промислова, Конякіна, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Ярослава Мудрого, Климчука Сергія, Івана Газюка.Маршрут №12 Яремчука Назарія – Окружна:У прямому та зворотному напрямку: Окружна, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Європейська, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська (Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького), Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Корсака Івана, Яремчука Назарія.Маршрут №25 Корсака Івана – с. Великий Омеляник:У прямому напрямку без змін.У зворотному напрямку: Корсака Івана, Конякіна, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська,Червоного Хреста, Володимирська.Маршрут №30 с. Богушівка – Корсака Івана:У прямому напрямку: Володимирська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Корсака Івана.У зворотному напрямку без змін.Маршрут №31 ТЦ «Слон» - с. Боголюби (Медичний центр “Боголюби”):У прямому та зворотному напрямку: с. Боголюби (Медичний центр “Боголюби”), Ковельська, Шевченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Кравчука.Рух тролейбусів з 09.00 до 12.00 год буде здійснюватися:Маршрут № 1 «СКФ «Україна» – Корсака Івана – СКФ «Україна»» (4 одиниці):У прямому напрямку: Окружна – Івана Газюка – Климчука Сергія – Ярослава Мудрого – Гнідавська – Данила Галицького – Ковельська – Глушець – Архітектора Метельницького – Авторемонтна – Рівненська – Відродження – Захисників України.У зворотному напрямку: без змін.Маршрут № 2 ««Новий ринок» – Корсака Івана – «Новий ринок»» (4 одиниці):У прямому напрямку: без змін.У зворотному напрямку: Захисників України –Відродження – Рівненська – Дубнівська – Архітектора Метельницького – Глушець – Паркова – Волі – Словацького – Богдана Хмельницького – Данила Галицького – Гнідавська – Ярослава Мудрого.Маршрут № 3 «Лісництво – с. Гаразджа (кладовище)» (1 одиниця):У прямому напрямку: Ковельська – Глушець – Архітектора Метельницького – Авторемонтна – Рівненська.У зворотному напрямку: Рівненська – Дубнівська – Архітектора Метельницького – Глушець – Паркова – Волі – Словацького – Богдана Хмельницького – Ковельська.Маршрут № 4 «Залізничний вокзал – Вересневе»(1 одиниця) – без змін.Маршрут № 4-а «Залізничний вокзал – Вересневе»(1 одиниця) – без змін.Маршрут № 5 «Цегельний завод – Корсака Івана» (2 одиниці):У прямому напрямку: Дубнівська – Авторемонтна – Рівненська – Дубнівська – Архітектора Метельницького – Глушець – Паркова – Винниченка – Василя Мойсея – Перемоги – Карпенка-Карого – Конякіна – Корсака Івана.У зворотному напрямку: Корсака Івана – Конякіна – Захисників України – Відродження – Рівненська – Дубнівська.Маршрут № 12 «Володимирська – Корсака Івана» (2 одиниці) – без змін.Маршрут № 15 «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» (4 одиниці):У прямому напрямку: Винниченка – Василя Мойсея – Перемоги – Соборності – Молоді.У зворотному напрямку: Відродження – Рівненська – Дубнівська – Архітектора Метельницького – Глушець – Паркова – Волі.Маршрут № 15-а «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» (4 одиниці):У прямому напрямку: від зупинки «Драмтеатр» – Словацького – Богдана Хмельницького – Ковельська – Глушець – Архітектора Метельницького – Авторемонтна – Рівненська –Відродження – Молоді.У зворотному напрямку: без змін (через зупинку «Драмтеатр»).