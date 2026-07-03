Польща замість передачі Україні винищувачів МіГ-29 поступово виведе їх з експлуатації

Польща замість передачі Україні винищувачів МіГ-29 поступово виведе їх з експлуатації
Польща відмовилася від планів передати Україні винищувачі МіГ-29, які мали стати частиною угоди про обмін на українські технології безпілотників. Натомість літаки поступово знімуть з озброєння через вичерпання ресурсу, повідомляє LB.ua з посиланням на Wirtualna Polska.

У польському Міноборони зазначили, що МіГ-29 поступово виводитимуть з експлуатації через закінчення встановленого ресурсу та відсутність планів щодо їхньої модернізації. Графік списання літаків залишиться засекреченим.

Водночас у відомстві наголосили, що авіабаза в Мальборку, де нині базуються МіГ-29, продовжить працювати та прийматиме як польські, так і союзницькі літаки й гелікоптери в межах місії Air Policing на східному фланзі НАТО.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава запропонувала Києву обмін: МіГ-29 в обмін на технології виробництва дронів. За його словами, спочатку Україна погодилася на таку пропозицію, однак згодом «не виконала домовленості». Польський міністр також пов'язав це з політичними та історичними суперечками між країнами.

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Теги: Польща, винищувачі
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