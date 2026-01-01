Востаннє бачили біля магазину: на Волині зникла безвісти 62-річна жінка
Сьогодні, 11:43
Рідні розшукують жительку села Завітне Луцького району Прокопчук Галину Володимирівну, яка 1 липня пішла з дому та досі не повернулася.
Як розповіла донька зниклої Оксана Вигнанець, жінка 1 липня пішла з дому. Востаннє її бачили біля місцевого магазину.
Вона була одягнена у різнокольоровий халат.
Прикмети: Прокопчук Галини Володимирівни 09.12. 1963 року народження: худа, зріст 163-165 см, перемотана ліва нога (була попечена на сонці), волося фарбоване в каштановий з відрослим сивим.
Як зазначили Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення про зникнення жінки. Поліцейські проводять необхідні дії на встановлення місце перебування зниклої.
"Якщо комусь відома інформація про жінку - телефонуйте у поліцію або за номером телефону доньки зниклої: 0981163365", - наголошують у поліції.
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Як розповіла донька зниклої Оксана Вигнанець, жінка 1 липня пішла з дому. Востаннє її бачили біля місцевого магазину.
Вона була одягнена у різнокольоровий халат.
Прикмети: Прокопчук Галини Володимирівни 09.12. 1963 року народження: худа, зріст 163-165 см, перемотана ліва нога (була попечена на сонці), волося фарбоване в каштановий з відрослим сивим.
Як зазначили Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення про зникнення жінки. Поліцейські проводять необхідні дії на встановлення місце перебування зниклої.
"Якщо комусь відома інформація про жінку - телефонуйте у поліцію або за номером телефону доньки зниклої: 0981163365", - наголошують у поліції.
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