Востаннє бачили біля магазину: на Волині зникла безвісти 62-річна жінка

Прокопчук Галину Володимирівну, яка 1 липня пішла з дому та досі не повернулася.



Як розповіла донька зниклої Оксана Вигнанець, жінка 1 липня пішла з дому. Востаннє її бачили біля місцевого магазину.



Вона була одягнена у різнокольоровий халат.



Прикмети: Прокопчук Галини Володимирівни 09.12. 1963 року народження: худа, зріст 163-165 см, перемотана ліва нога (була попечена на сонці), волося фарбоване в каштановий з відрослим сивим.



Як зазначили



"Якщо комусь відома інформація про жінку - телефонуйте у поліцію або за номером телефону доньки зниклої: 0981163365", - наголошують у поліції.

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