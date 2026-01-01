Востаннє бачили біля магазину: на Волині зникла безвісти 62-річна жінка

Востаннє бачили біля магазину: на Волині зникла безвісти 62-річна жінка
Рідні розшукують жительку села Завітне Луцького району Прокопчук Галину Володимирівну, яка 1 липня пішла з дому та досі не повернулася.

Як розповіла донька зниклої Оксана Вигнанець, жінка 1 липня пішла з дому. Востаннє її бачили біля місцевого магазину.

Вона була одягнена у різнокольоровий халат.

Прикмети: Прокопчук Галини Володимирівни 09.12. 1963 року народження: худа, зріст 163-165 см, перемотана ліва нога (була попечена на сонці), волося фарбоване в каштановий з відрослим сивим.

Як зазначили Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення про зникнення жінки. Поліцейські проводять необхідні дії на встановлення місце перебування зниклої.

"Якщо комусь відома інформація про жінку - телефонуйте у поліцію або за номером телефону доньки зниклої: 0981163365", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волинянка, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Польща замість передачі Україні винищувачів МіГ-29 поступово виведе їх з експлуатації
Сьогодні, 12:05
Востаннє бачили біля магазину: на Волині зникла безвісти 62-річна жінка
Сьогодні, 11:43
Десятеро людей вважаються зниклими безвісти внаслідок атаки на Київ
Сьогодні, 11:35
Начальник генштабу рф безпосередньо причетний до воєнних злочинів, - СБУ
Сьогодні, 11:20
На Волині мотоцикліст влетів у автівку і загинув
Сьогодні, 10:42
Медіа
відео
1/8