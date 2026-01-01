Начальник генштабу рф безпосередньо причетний до воєнних злочинів, - СБУ

СБУ та Офіс генпрокурора відкрили кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів начальника генштабу зс рфПро це у телеграмі повідомила СБУ.Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора розпочали кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів генерала армії рф Валерія Герасимова – начальника генерального штабу збройних сил росії.За матеріалами справи, посадовець безпосередньо причетний до масованих ракетно-авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України, включаючиУнаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені цивільні мешканці. Також зруйновано або пошкоджено багатоквартирні будинки, помешкання приватного сектору та соціальні об’єкти.У більшості випадків ворог атакує столицю України та інші міста нашої держави ракетами типу «Х», «Кинджал», «Калібр», «Іскандер», «Циркон» та ударними дронами дальнього радіусу дії типу «Шахед/Герань».За вказівками Герасимова підпорядковані йому збройні угруповання рф займаються плануванням, підготовкою та здійсненням повітряних нападів на Україну із застосуванням бомбардувальників, кораблів-ракетоносіїв та наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.Масштабні обстріли росією цивільних об’єктів України є прямим порушенням статей 51, 52 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки розслідують злочини Герасимова за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, а також віддання наказу про вчинення таких дій).Комплексні заходи тривають за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.