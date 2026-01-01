Начальник генштабу рф безпосередньо причетний до воєнних злочинів, - СБУ
Сьогодні, 11:20
СБУ та Офіс генпрокурора відкрили кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів начальника генштабу зс рф Валерія Герасимова.
Про це у телеграмі повідомила СБУ.
Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора розпочали кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів генерала армії рф Валерія Герасимова – начальника генерального штабу збройних сил росії.
За матеріалами справи, посадовець безпосередньо причетний до масованих ракетно-авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України, включаючи повітряну атаку рф по Києву та області 2 липня цього року.
Унаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені цивільні мешканці. Також зруйновано або пошкоджено багатоквартирні будинки, помешкання приватного сектору та соціальні об’єкти.
У більшості випадків ворог атакує столицю України та інші міста нашої держави ракетами типу «Х», «Кинджал», «Калібр», «Іскандер», «Циркон» та ударними дронами дальнього радіусу дії типу «Шахед/Герань».
За вказівками Герасимова підпорядковані йому збройні угруповання рф займаються плануванням, підготовкою та здійсненням повітряних нападів на Україну із застосуванням бомбардувальників, кораблів-ракетоносіїв та наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.
Масштабні обстріли росією цивільних об’єктів України є прямим порушенням статей 51, 52 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.
На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки розслідують злочини Герасимова за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, а також віддання наказу про вчинення таких дій).
Комплексні заходи тривають за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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Про це у телеграмі повідомила СБУ.
Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора розпочали кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів генерала армії рф Валерія Герасимова – начальника генерального штабу збройних сил росії.
За матеріалами справи, посадовець безпосередньо причетний до масованих ракетно-авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України, включаючи повітряну атаку рф по Києву та області 2 липня цього року.
Унаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені цивільні мешканці. Також зруйновано або пошкоджено багатоквартирні будинки, помешкання приватного сектору та соціальні об’єкти.
У більшості випадків ворог атакує столицю України та інші міста нашої держави ракетами типу «Х», «Кинджал», «Калібр», «Іскандер», «Циркон» та ударними дронами дальнього радіусу дії типу «Шахед/Герань».
За вказівками Герасимова підпорядковані йому збройні угруповання рф займаються плануванням, підготовкою та здійсненням повітряних нападів на Україну із застосуванням бомбардувальників, кораблів-ракетоносіїв та наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.
Масштабні обстріли росією цивільних об’єктів України є прямим порушенням статей 51, 52 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.
На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки розслідують злочини Герасимова за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, а також віддання наказу про вчинення таких дій).
Комплексні заходи тривають за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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