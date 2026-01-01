На Волині мотоцикліст влетів у автівку і загинув
Сьогодні, 10:42
Учора, 2 липня, близько 22:40 у селі Карпилівка Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Волинської області.
Попередньо встановлено, що водій мотоцикла Husqvarna, 1975 року народження, допустив зіткнення з автомобілем Hyundai під керуванням водія 1985 року народження.
Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми, несумісні з життям, та загинув на місці події.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Волинської області.
Попередньо встановлено, що водій мотоцикла Husqvarna, 1975 року народження, допустив зіткнення з автомобілем Hyundai під керуванням водія 1985 року народження.
Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми, несумісні з життям, та загинув на місці події.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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