На Волині мотоцикліст влетів у автівку і загинув

На Волині мотоцикліст влетів у автівку і загинув
Учора, 2 липня, близько 22:40 у селі Карпилівка Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Волинської області.

Попередньо встановлено, що водій мотоцикла Husqvarna, 1975 року народження, допустив зіткнення з автомобілем Hyundai під керуванням водія 1985 року народження.

Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми, несумісні з життям, та загинув на місці події.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.


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Теги: ДТП, смерть
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