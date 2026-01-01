На Волині мотоцикліст влетів у автівку і загинув

сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками.



Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Волинської області.



Попередньо встановлено, що водій мотоцикла Husqvarna, 1975 року народження, допустив зіткнення з автомобілем Hyundai під керуванням водія 1985 року народження.



Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми, несумісні з життям, та загинув на місці події.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 2 липня, близько 22:40 у селі Карпилівка Луцького районузі смертельними наслідками.Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Волинської області.Попередньо встановлено, що водій мотоцикла Husqvarna, 1975 року народження, допустив зіткнення з автомобілем Hyundai під керуванням водія 1985 року народження.Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми, несумісні з життям, та загинув на місці події.За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію