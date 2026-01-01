Десятеро людей вважаються зниклими безвісти внаслідок атаки на Київ





Як пише Володимир Зеленський.



У Києві другу добу тривають рятувальні роботи на трьох локаціях після російських ударів минулої ночі. Рятувальники розібрали уже велику частину завалів, але 10 людей досі не виходять на зв'язок.



"Пошукова операція буде продовжуватись стільки, скільки буде потрібно. Станом на зараз відомо, що через учорашній удар по Києву загинуло 30 людей. Мої співчуття всім рідним і близьким. Майже сто людей було поранено, і серед них є і діти", - йдеться у заяві глави держави.



Атаки по Україні



Також Зеленський повідомив, що ввечері окупанти атакували Кривий Ріг, вдарили по гаражному кооперативу. Семеро людей поранено.



Вночі було атаковано житловий будинок на Харківщині, шестеро людей поранено. Серед них троє дітей.



"Учора вдень росіяни завдали ракетних ударів по обласній лікарні в Херсоні. Точно знали, куди бʼють і що військового сенсу в цьому немає. На жаль, загинув лікар, також було поранено медсестру", - йдеться у повідомленні.



Також Зеленський повідомив, що вночі окупанти на Сумщині ударом дрона по багатоповерхівці вбили чотирьох людей, серед них мама і донька. Дитині не було й двох років.



Нагадаємо, росіяни на фронті зазнають великих втрат, тому змінили тактику наступу. Тепер вони інфільтровуються малими групами з двох-трьох людей.



Втім, в Інституті вивчення війни проаналізували, що Росія зменшила кількість масштабних атак на Україну. Цю тенденцію можуть пояснювати 2 важливі причини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Десятеро людей не виходять на зв'язок після удару по Києву 2 липня.Як пише РБК-Україна , про це повідомив президент УкраїниУ Києві другу добу тривають рятувальні роботи на трьох локаціях після російських ударів минулої ночі. Рятувальники розібрали уже велику частину завалів, але 10 людей досі не виходять на зв'язок."Пошукова операція буде продовжуватись стільки, скільки буде потрібно. Станом на зараз відомо, що через учорашній удар по Києву загинуло 30 людей. Мої співчуття всім рідним і близьким. Майже сто людей було поранено, і серед них є і діти", - йдеться у заяві глави держави.Також Зеленський повідомив, що ввечері окупанти атакували Кривий Ріг, вдарили по гаражному кооперативу. Семеро людей поранено.Вночі було атаковано житловий будинок на Харківщині, шестеро людей поранено. Серед них троє дітей."Учора вдень росіяни завдали ракетних ударів по обласній лікарні в Херсоні. Точно знали, куди бʼють і що військового сенсу в цьому немає. На жаль, загинув лікар, також було поранено медсестру", - йдеться у повідомленні.Також Зеленський повідомив, що вночі окупанти на Сумщині ударом дрона по багатоповерхівці вбили чотирьох людей, серед них мама і донька. Дитині не було й двох років.Нагадаємо, росіяни на фронті зазнають великих втрат, тому змінили тактику наступу. Тепер вони інфільтровуються малими групами з двох-трьох людей.Втім, в Інституті вивчення війни проаналізували, що Росія зменшила кількість масштабних атак на Україну. Цю тенденцію можуть пояснювати 2 важливі причини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію