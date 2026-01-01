Лесин ясен у Луцьку: що майстри зробили з дерева





Про це Катерина Мойсіюк. З її слів, Лесиний ясен — колишня ботанічна пам’ятка міста.



"Коли Косачі проживали в Луцьку (а вони мешкали тут у різні періоди й за кількома адресами), це дерево, ймовірно, було ще зовсім молодим. Існують перекази, що юна Леся любила сидіти під цим ясеном і писати вірші", — сказала Катерина Мойсіюк.



Чи було так насправді — достеменно невідомо. Але начальниця управління туризму вважає, що ця історія має право на життя.



"Адже саме в Луцьку з’явився перший вірш Лесі Українки "Надія". Леся гуляла цими вуличками, бавилася тут зі своїм братом Михайлом, могла сидіти в тіні дерев, слухати, як хлюпоче вода в річці Стир. Тому чому б і ні? ", — додала вона.



Навіть якщо самого дерева вже немає, переконана Катерина Мойсіюк, для лучан воно назавжди залишиться Лесиним ясеном.



Стіл з Лесиного ясена



Одним із тих, хто дав друге життя ясена, є лучанин Олег Бондарук. Він розповів: спочатку планував з дерева зробити панно із зображенням Лесі Українки



"Я з цією ідеєю ходив у міськраду. За технологією мало бути понад 20 000 пікселів дерев’яних елементів. Але нічого не вийшло. Міськрада нею не зацікавилася, не знала куди її вивісити", — пояснив він.



Майстер виготовив три столи, які виставили на аукціон. За один із них майбутні власники віддали орієнтовно 40 тисяч гривень.



"Мені дісталася шоста частина деревини, дещо було гниле. Небагато що можна було з цього зробити. Кошти збирали на проєкт "Мандрівний візок". Але у 2022 році з ним не склалося. Гроші пішли на волонтерство, майстри, з якими я працював, — на війну. Я теж", — сказав він.



Музичні інструменти з ясена



Майстер стародавніх музичних інструментів Дмитро Березюк виготовив дві скрипки, пару волиночок і близько 300 сопілок. Сопілки й понині виготовляє зі залишків ясена. Майже всі вироби передав Центру туризму та промоції міста, деякі з них стали лотами на благодійних аукціонах.



"У 2024 році одна зі сопілок стала лотом спільно з книжкою Оксани Забужко "Калинова сопілка". Їх, якщо не помиляюся, продали за 60 тисяч гривень для збору на підтримку "Госпіталієрів"”, — розповіла Катерина Мойсіюк.



З Лесиним деревом працювати було нескладно, додав майстер, однак від інших ясенів його відрізняють місцями цікавий колір і текстура, а також специфічний запах.



"Перш за все це легенда. Матеріалу з часом стає все менше і менше, тому я останній рік його трохи бережу на потім. Багато відомих гуртів використовують інструменти з цього дерева", — розповів Дмитро Березюк.



З його слів, етнограф з Волині Андрій Бондарук виготовляв з Лесиного ясена дитячі іграшки, а Олесь Санін — старосвітську бандуру.



Нове дерево на місці Лесиного ясена



На місці, де раніше росло Лесине дерево, у 2020 році біля Луцького замку висадили шестиметровий саджанець ясена. Екологи зробили кілька спроб взяти черенки з двохсотлітнього ясена, який впав, але вони не прижилися.



Біля саджанця екологи також планують встановили стенд, на якому розмістили світлини старого ясена і його історію.



Що відомо про Лесиния ясен



Вперше про похилений ясен та його порятунок у Луцьку заговорили наприкінці квітня 2020 року. Тоді комісія міської ради виявила, що дерево в критичному стані.



Тоді київські науковці оглянули дерево й зробили висновок, що у нього вигниває середина. Був розроблений план з порятунку ясена.



У ніч на 30 червня 2020 року ясен, який був ботанічної пам'яткою міста, впав. Дереву було орієнтовно 200 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шість років тому під час грози впав 200-річний Лесин ясен, який ріс біля Луцького замку. Після його консервації частину дерева передали майстрам-деревообробникам для виготовлення сувенірних виробів.Про це Суспільному розповіла начальниця управління туризму та промоції міста Луцької міської ради. З її слів, Лесиний ясен — колишня ботанічна пам’ятка міста."Коли Косачі проживали в Луцьку (а вони мешкали тут у різні періоди й за кількома адресами), це дерево, ймовірно, було ще зовсім молодим. Існують перекази, що юна Леся любила сидіти під цим ясеном і писати вірші", — сказала Катерина Мойсіюк.Чи було так насправді — достеменно невідомо. Але начальниця управління туризму вважає, що ця історія має право на життя."Адже саме в Луцьку з’явився перший вірш Лесі Українки "Надія". Леся гуляла цими вуличками, бавилася тут зі своїм братом Михайлом, могла сидіти в тіні дерев, слухати, як хлюпоче вода в річці Стир. Тому чому б і ні? ", — додала вона.Навіть якщо самого дерева вже немає, переконана Катерина Мойсіюк, для лучан воно назавжди залишиться Лесиним ясеном.Одним із тих, хто дав друге життя ясена, є лучанин Олег Бондарук. Він розповів: спочатку планував з дерева зробити панно із зображенням Лесі Українки"Я з цією ідеєю ходив у міськраду. За технологією мало бути понад 20 000 пікселів дерев’яних елементів. Але нічого не вийшло. Міськрада нею не зацікавилася, не знала куди її вивісити", — пояснив він.Майстер виготовив три столи, які виставили на аукціон. За один із них майбутні власники віддали орієнтовно 40 тисяч гривень."Мені дісталася шоста частина деревини, дещо було гниле. Небагато що можна було з цього зробити. Кошти збирали на проєкт "Мандрівний візок". Але у 2022 році з ним не склалося. Гроші пішли на волонтерство, майстри, з якими я працював, — на війну. Я теж", — сказав він.Майстер стародавніх музичних інструментіввиготовив дві скрипки, пару волиночок і близько 300 сопілок. Сопілки й понині виготовляє зі залишків ясена. Майже всі вироби передав Центру туризму та промоції міста, деякі з них стали лотами на благодійних аукціонах."У 2024 році одна зі сопілок стала лотом спільно з книжкою Оксани Забужко "Калинова сопілка". Їх, якщо не помиляюся, продали за 60 тисяч гривень для збору на підтримку "Госпіталієрів"”, — розповіла Катерина Мойсіюк.З Лесиним деревом працювати було нескладно, додав майстер, однак від інших ясенів його відрізняють місцями цікавий колір і текстура, а також специфічний запах."Перш за все це легенда. Матеріалу з часом стає все менше і менше, тому я останній рік його трохи бережу на потім. Багато відомих гуртів використовують інструменти з цього дерева", — розповів Дмитро Березюк.З його слів, етнограф з Волинівиготовляв з Лесиного ясена дитячі іграшки, а Олесь Санін — старосвітську бандуру.На місці, де раніше росло Лесине дерево, у 2020 році біля Луцького замку висадили шестиметровий саджанець ясена. Екологи зробили кілька спроб взяти черенки з двохсотлітнього ясена, який впав, але вони не прижилися.Біля саджанця екологи також планують встановили стенд, на якому розмістили світлини старого ясена і його історію.Вперше про похилений ясен та його порятунок у Луцьку заговорили наприкінці квітня 2020 року. Тоді комісія міської ради виявила, що дерево в критичному стані.Тоді київські науковці оглянули дерево й зробили висновок, що у нього вигниває середина. Був розроблений план з порятунку ясена.У ніч на 30 червня 2020 року ясен, який був ботанічної пам'яткою міста, впав. Дереву було орієнтовно 200 років.

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