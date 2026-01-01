На Волині проведуть в останню путь Героя Євгена Мазурка

На Волині проведуть в останню путь Героя Євгена Мазурка
У суботу, 4 липня, громада Нововолинська прощатиметься із полеглим на війні Захисником Євгеном Мазурком.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Мер опублікував інформацію щодо поховання Героя Євгена Мазурка. Зокрема у суботу, 4 липня, о 12:45 – зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.

Звідти жалобний кортеж вирушить до будинку, де проживав Захисник: вул. Винниченка, 10.

О 13:30 у храмі Воздвиження Чесного Хреста (вул. Винниченка) розпочнеться панахида та прощання.

Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

«Вічна памʼять!» - додав міський голова.

На Волині проведуть в останню путь Героя Євгена Мазурка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лесин ясен у Луцьку: що майстри зробили з дерева
Сьогодні, 10:26
Росіяни масово вербують українців «під чужим прапором», - СБУ
Сьогодні, 10:23
На Волині проведуть в останню путь Героя Євгена Мазурка
Сьогодні, 10:00
На Волині ще дві жінки захворіли на ботулізм
Сьогодні, 09:58
Окупанти в Криму готуються до висадки десанту ЗСУ
Сьогодні, 09:38
Медіа
відео
1/8