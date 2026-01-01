На Волині проведуть в останню путь Героя Євгена Мазурка
Сьогодні, 10:00
У суботу, 4 липня, громада Нововолинська прощатиметься із полеглим на війні Захисником Євгеном Мазурком.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Мер опублікував інформацію щодо поховання Героя Євгена Мазурка. Зокрема у суботу, 4 липня, о 12:45 – зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.
Звідти жалобний кортеж вирушить до будинку, де проживав Захисник: вул. Винниченка, 10.
О 13:30 у храмі Воздвиження Чесного Хреста (вул. Винниченка) розпочнеться панахида та прощання.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
«Вічна памʼять!» - додав міський голова.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Мер опублікував інформацію щодо поховання Героя Євгена Мазурка. Зокрема у суботу, 4 липня, о 12:45 – зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.
Звідти жалобний кортеж вирушить до будинку, де проживав Захисник: вул. Винниченка, 10.
О 13:30 у храмі Воздвиження Чесного Хреста (вул. Винниченка) розпочнеться панахида та прощання.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
«Вічна памʼять!» - додав міський голова.
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