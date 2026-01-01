На Волині ще дві жінки захворіли на ботулізм





Про це 2 липня Валентина Хомутінкіна.



Упродовж червня на харчову токсикоінфекцію захворіли 66-річна жителька Камінь-Каширського району, а також 49-річна жителька Луцького району, яка наразі продовжує стаціонарне лікування. Обидві жінки вживали домашні м’ясні й рибні консерви.



Попередні чотири діагнози інфекційного захворювання встановили пацієнтам у Луцькому (два випадки) та Ковельському (два випадки) районах. Один із них завершився летально — помер 61-річний мешканець Ковельського району.



Валентина Хомутінкіна зазначила: протиботулінічного антитоксину станом на початок липня у Волинській області є достатньо. Кількість флаконів сироватки у кожній області контролює МОЗ. За даними ресурсу "єЛіки", станом на 4 червня у Волинській обласній інфекційній лікарні було 2 флакони ботулінічного антитоксину (сироватки), також є в інших лікарнях.



Також фахівці Центру контролю та профілактики хвороб просять волинянин вживати консерви й консервацію з особливою обережністю, зокрема перед вживанням консервованих продуктів обов'язкова їхня теплова обробка впродовж 15 хвилин.



У 2025 році на Волині епідеміологи зафіксували 4 випадки ботулізму: 2 — у Луцькому, 2 — в Камінь-Каширському районах, додала професіонал громадського здоров’я.



Як раніше розповідала Суспільному професіонал громадського здоров’я обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Хомік, у 2025 році на Волині епідеміологи зафіксували 4 випадки ботулізму: 2 — у Луцькому, 2 — в Камінь-Каширському районах, додала професіонал громадського здоров’я.



Що таке ботулізм



Ботулізм — це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Найчастіше це захворювання виникає в умовах недотримання технологій приготування продуктів, особливо під час домашнього консервування чи ферментації.



Усі хворі на ботулізм підлягають госпіталізації. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики, правильного лікування, у більшості випадків — введення ботулінічного антитоксину (сироватки).



Щоби вберегтися від ботулізму уникайте споживання:



в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;



м'ясних та грибних консервів;



консервів домашнього виробництва;



якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;



якщо сумніваєтеся у якості продуктів.



Симптоми ботулізму



Симптоми хвороби можуть з’явитися як за кілька годин після вживання неякісної їжі, так і через кілька днів. Перші ознаки:



м’язова слабкість, коли важко рухатися, говорити, дихати;

сильна сухість у роті;



погіршення зору ("сітка" чи "туман" перед очима, двоїння предметів).



Ці симптоми швидко прогресують і без своєчасної медичної допомоги можуть призвести до паралічу дихальних м’язів та летального наслідку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині офіційно підтвердили ще два випадки ботулізму. Загалом від початку 2026 року діагноз "ботулізм" встановили шістьом пацієнтам.Про це 2 липня Суспільному розповіла завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Волинського центру контролю та профілактики хворобУпродовж червня на харчову токсикоінфекцію захворіли 66-річна жителька Камінь-Каширського району, а також 49-річна жителька Луцького району, яка наразі продовжує стаціонарне лікування. Обидві жінки вживали домашні м’ясні й рибні консерви.Попередні чотири діагнози інфекційного захворювання встановили пацієнтам у Луцькому (два випадки) та Ковельському (два випадки) районах. Один із них завершився летально — помер 61-річний мешканець Ковельського району.Валентина Хомутінкіна зазначила: протиботулінічного антитоксину станом на початок липня у Волинській області є достатньо. Кількість флаконів сироватки у кожній області контролює МОЗ. За даними ресурсу "єЛіки", станом на 4 червня у Волинській обласній інфекційній лікарні було 2 флакони ботулінічного антитоксину (сироватки), також є в інших лікарнях.Також фахівці Центру контролю та профілактики хвороб просять волинянин вживати консерви й консервацію з особливою обережністю, зокрема перед вживанням консервованих продуктів обов'язкова їхня теплова обробка впродовж 15 хвилин.У 2025 році на Волині епідеміологи зафіксували 4 випадки ботулізму: 2 — у Луцькому, 2 — в Камінь-Каширському районах, додала професіонал громадського здоров’я.Як раніше розповідала Суспільному професіонал громадського здоров’я обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Хомік, у 2025 році на Волині епідеміологи зафіксували 4 випадки ботулізму: 2 — у Луцькому, 2 — в Камінь-Каширському районах, додала професіонал громадського здоров’я.Ботулізм — це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Найчастіше це захворювання виникає в умовах недотримання технологій приготування продуктів, особливо під час домашнього консервування чи ферментації.Усі хворі на ботулізм підлягають госпіталізації. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики, правильного лікування, у більшості випадків — введення ботулінічного антитоксину (сироватки).Щоби вберегтися від ботулізму уникайте споживання:в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;м'ясних та грибних консервів;консервів домашнього виробництва;якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;якщо сумніваєтеся у якості продуктів.Симптоми хвороби можуть з’явитися як за кілька годин після вживання неякісної їжі, так і через кілька днів. Перші ознаки:м’язова слабкість, коли важко рухатися, говорити, дихати;сильна сухість у роті;погіршення зору ("сітка" чи "туман" перед очима, двоїння предметів).Ці симптоми швидко прогресують і без своєчасної медичної допомоги можуть призвести до паралічу дихальних м’язів та летального наслідку.

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