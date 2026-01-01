На Волині ще дві жінки захворіли на ботулізм

На Волині ще дві жінки захворіли на ботулізм
На Волині офіційно підтвердили ще два випадки ботулізму. Загалом від початку 2026 року діагноз "ботулізм" встановили шістьом пацієнтам.

Про це 2 липня Суспільному розповіла завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Волинського центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна.

Упродовж червня на харчову токсикоінфекцію захворіли 66-річна жителька Камінь-Каширського району, а також 49-річна жителька Луцького району, яка наразі продовжує стаціонарне лікування. Обидві жінки вживали домашні м’ясні й рибні консерви.

Попередні чотири діагнози інфекційного захворювання встановили пацієнтам у Луцькому (два випадки) та Ковельському (два випадки) районах. Один із них завершився летально — помер 61-річний мешканець Ковельського району.

Валентина Хомутінкіна зазначила: протиботулінічного антитоксину станом на початок липня у Волинській області є достатньо. Кількість флаконів сироватки у кожній області контролює МОЗ. За даними ресурсу "єЛіки", станом на 4 червня у Волинській обласній інфекційній лікарні було 2 флакони ботулінічного антитоксину (сироватки), також є в інших лікарнях.

Також фахівці Центру контролю та профілактики хвороб просять волинянин вживати консерви й консервацію з особливою обережністю, зокрема перед вживанням консервованих продуктів обов'язкова їхня теплова обробка впродовж 15 хвилин.

У 2025 році на Волині епідеміологи зафіксували 4 випадки ботулізму: 2 — у Луцькому, 2 — в Камінь-Каширському районах, додала професіонал громадського здоров’я.

Як раніше розповідала Суспільному професіонал громадського здоров’я обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Хомік, у 2025 році на Волині епідеміологи зафіксували 4 випадки ботулізму: 2 — у Луцькому, 2 — в Камінь-Каширському районах, додала професіонал громадського здоров’я.

Що таке ботулізм

Ботулізм — це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Найчастіше це захворювання виникає в умовах недотримання технологій приготування продуктів, особливо під час домашнього консервування чи ферментації.

Усі хворі на ботулізм підлягають госпіталізації. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики, правильного лікування, у більшості випадків — введення ботулінічного антитоксину (сироватки).

Щоби вберегтися від ботулізму уникайте споживання:

в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

м'ясних та грибних консервів;

консервів домашнього виробництва;

якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;

якщо сумніваєтеся у якості продуктів.

Симптоми ботулізму

Симптоми хвороби можуть з’явитися як за кілька годин після вживання неякісної їжі, так і через кілька днів. Перші ознаки:

м’язова слабкість, коли важко рухатися, говорити, дихати;
сильна сухість у роті;

погіршення зору ("сітка" чи "туман" перед очима, двоїння предметів).

Ці симптоми швидко прогресують і без своєчасної медичної допомоги можуть призвести до паралічу дихальних м’язів та летального наслідку.

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Теги: Волинь, ботулізм
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