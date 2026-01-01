Російські дрони атакували місто на Харківщині: багато постраждалих
Сьогодні, 09:25
Унаслідок російської атаки безпілотниками на місто Лозову на Харківщині постраждали 6 людей, з них 3 дітей.
Про це у телеграмі повідомила ДСНС.
Лікарі "швидкої" госпіталізували 10-річну дівчинку. Решта постраждалих зазнали гострої реакції на стрес.
Внаслідок влучання у приватне домоволодіння на двох господарів сталися руйнування та виникла пожежа: горіли житловий будинок і два легкові автомобілі.
На момент удару мешканці перебували у погребі. Через вибухову хвилю заклинило двері, тож вони не могли самостійно вибратися. Рятувальники деблокували та врятували 5 людей, серед яких 2 дітей.
Підрозділи ДСНС спільно з офіцером-рятувальником громади ліквідували наслідки ударів.
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Про це у телеграмі повідомила ДСНС.
Лікарі "швидкої" госпіталізували 10-річну дівчинку. Решта постраждалих зазнали гострої реакції на стрес.
Внаслідок влучання у приватне домоволодіння на двох господарів сталися руйнування та виникла пожежа: горіли житловий будинок і два легкові автомобілі.
На момент удару мешканці перебували у погребі. Через вибухову хвилю заклинило двері, тож вони не могли самостійно вибратися. Рятувальники деблокували та врятували 5 людей, серед яких 2 дітей.
Підрозділи ДСНС спільно з офіцером-рятувальником громади ліквідували наслідки ударів.
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