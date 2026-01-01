Російські дрони атакували місто на Харківщині: багато постраждалих

Унаслідокбезпілотниками на місто Лозову на Харківщині постраждали 6 людей, з них 3 дітей.Про це у телеграмі повідомила ДСНС.Лікарі "швидкої" госпіталізували 10-річну дівчинку. Решта постраждалих зазнали гострої реакції на стрес.Внаслідок влучання у приватне домоволодіння на двох господарів сталися руйнування та виникла пожежа: горіли житловий будинок і два легкові автомобілі.На момент удару мешканці перебували у погребі. Через вибухову хвилю заклинило двері, тож вони не могли самостійно вибратися. Рятувальники деблокували та врятували 5 людей, серед яких 2 дітей.Підрозділи ДСНС спільно з офіцером-рятувальником громади ліквідували наслідки ударів.