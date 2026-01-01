На Волинь «на щиті» повертається Герой, доля якого понад 2 роки була невідомою

Сьогодні, 3 липня, «на щиті» та у супроводі почесної варти востаннє повертатиметься до рідного краюволинянинПро це у фейсбуці повідомила Прилісненська громада.Старший стрілець-оператор Володимир Величко 1980 року народження був мобілізований до лав Збройних Сил України 18 травня 2022 року. Служив у складі 36 бригади Морської піхоти військової частини. З 9 лютого 2024 року переведений в 425 окрему штурмову бригаду військової частини. З 19 лютого 2024 року Володимир вважався зниклим безвісти, зв’язок з ним обірвався поблизу населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області. Нещодавно родина отримала сповіщення про підтвердження загибелі військовослужбовця за результатами ДНК-експертизи.О 10:00 виїзд скорботного кортежу від Маневицької лікарні, а вже 10:20 зустрічатимуть колону у Прилісному. Траурний кортеж прямуватиме до будинку, де проживав Володимир.Об 11:30 відбудеться заупокійне богослужіння у Свято-Троїцькому храмі та поховання на місцевому кладовищі.«Просимо жителів громади гідно з пошаною зустріти та провести у останню земну дорогу полеглого українського Захисника, який віддав своє життя за Вітчизну. Світла та вічна пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.