Після заробітків за кордоном подружжя почало вирощувати ягоди на Волині

вирощувати ягоду самим, у себе, в селі Галина Воля на Волині. Нині діляться досвідом з іншими.



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Вони розповіли: закупили тоді 650 саджанців, а як доглядати за лохиною вчилися по відео в інтернеті. Зараз мають три сорти.



"Продавати спочатку було дуже тяжко. Була дорога ціна, люди ще не знали цієї ягоди, мало хто купував, а зараз стали набагато більше купляти. Ну, і попит більший став", — каже Сергій Гапонюк.



Цьогоріч планують посадити 800 саджанців. Господар ділиться: лохину садили у мох, додавали сосновий опад й посипали тирсою. Кожного року землю підкислюють, додають добрива і проливають.



"Ягода добре транспортується. Ми відправляємо її поштою. Вона може переносити дорогу три-чотири дні без проблем. Її можна заморожувати. Цілий рік буде в гарному стані", — додає господар.



Мають три сорти: "дюк", "блюкроп", "река". Останній, кажуть, невибагливий, але високоврожайний сорт. Торік з одного куща мали до двох кілограм ягід.



"Багато витрат іде на агроволокно, на полив. Тому що капельну трубку потрібно міняти. А без води не буде ягоди", — зауважує Сергій.



Також пара 10 років вирощує полуницю та малину. Вирощені ягоди продають на ринках села Стара Вижівка та у Ковелі. Розповідають: краще вирощувати меншу кількість продукту, але через те мати більше ресурсів для їх якісного вирощування.



На городі мають декілька видів полуниці: ранні, пізні, тверді та солодкі сорти.



"Коли вуса вкоріняться, тоді починаємо продавати саджанці. Полуниці зараз не багато, тому що померзли. Тим паче засуха, ті поля, де погано полив зроблений, висихають і поганий урожай", — каже Анна Гапонюк.



Як розповідає Анна, з чоловіком вручну сапають рядки ягід. Іноді застосовують культиватор.



"Краще посадити на більш витривалому до посухи полі. Ягоді треба багато води. Так само радимо стелити агроволокно, щоб менше тратити своїх сил. Краще ручну роботу на реалізацію ягоди витратити", — додає господиня.



Також Гапонюки чотири роки виготовляють корзини з поліпропіленової стрічки для збору грибів та ягід.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Подружжя Гапонюків з Волині п'ять років тому побували на заробітках закордоном, збираючи лохину. Після цього вирішили, що варто спробуватисамим, у себе, в селі Галина Воля на Волині. Нині діляться досвідом з іншими.Про це пише Суспільне Вони розповіли: закупили тоді 650 саджанців, а як доглядати за лохиною вчилися по відео в інтернеті. Зараз мають три сорти."Продавати спочатку було дуже тяжко. Була дорога ціна, люди ще не знали цієї ягоди, мало хто купував, а зараз стали набагато більше купляти. Ну, і попит більший став", — кажеЦьогоріч планують посадити 800 саджанців. Господар ділиться: лохину садили у мох, додавали сосновий опад й посипали тирсою. Кожного року землю підкислюють, додають добрива і проливають."Ягода добре транспортується. Ми відправляємо її поштою. Вона може переносити дорогу три-чотири дні без проблем. Її можна заморожувати. Цілий рік буде в гарному стані", — додає господар.Мають три сорти: "дюк", "блюкроп", "река". Останній, кажуть, невибагливий, але високоврожайний сорт. Торік з одного куща мали до двох кілограм ягід."Багато витрат іде на агроволокно, на полив. Тому що капельну трубку потрібно міняти. А без води не буде ягоди", — зауважує Сергій.Також пара 10 років вирощує полуницю та малину. Вирощені ягоди продають на ринках села Стара Вижівка та у Ковелі. Розповідають: краще вирощувати меншу кількість продукту, але через те мати більше ресурсів для їх якісного вирощування.На городі мають декілька видів полуниці: ранні, пізні, тверді та солодкі сорти."Коли вуса вкоріняться, тоді починаємо продавати саджанці. Полуниці зараз не багато, тому що померзли. Тим паче засуха, ті поля, де погано полив зроблений, висихають і поганий урожай", — кажеЯк розповідає Анна, з чоловіком вручну сапають рядки ягід. Іноді застосовують культиватор."Краще посадити на більш витривалому до посухи полі. Ягоді треба багато води. Так само радимо стелити агроволокно, щоб менше тратити своїх сил. Краще ручну роботу на реалізацію ягоди витратити", — додає господиня.Також Гапонюки чотири роки виготовляють корзини з поліпропіленової стрічки для збору грибів та ягід.

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