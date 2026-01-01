Польські МіГи, які мали передати Україні, виводитимуть з експлуатації





Про це пише видання Wirtualna Polska з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони, - повідомляє

«Оскільки вони (літаки МіГ-29 — ред.) досягнуть своїх цільових термінів служби та не буде перспектив їхньої подальшої модернізації у Збройних силах Польщі, вони періодично будуть виводитися з озброєння Збройних сил Польщі», — повідомили у міністерстві.



Очікується що виведення з експлуатації буде поступовим, Міністерство оборони відмовилося надати подробиці, коли це станеться.



Є також питання про майбутнє самої 22 бази тактичної авіації на схід від міста Мальборк, яка є домівкою для винищувачів МіГ-29. У Міністерстві відповіли, що «аеропорт Мальборк є важливою інфраструктурою безпеки для Польщі та продовжуватиме працювати, обслуговуючи як гелікоптери, так і літаки, включаючи союзні».



Передання Україні польських МіГів

У грудні 2025 року в польському Генштабі розповіли, що Україна та Польща ведуть переговори щодо передання польських винищувачів МіГ-29 для українських Сил оборони в обмін на надання Польщі окремих українських технологій безпілотників і ракет.



Польща має у запасі кільканадцять МіГів, які перейняли ще від армії НДР початку 90-х і вони діють у системі протиповітряної оборони Польщі. Пожертвування літаків Україні є частиною політики НАТО щодо підтримки країни та гарантування безпеки Східного флангу Альянсу. Сама Польща мала б замінити МіГ-29 на літаки F-16 та FA-50.



Питання з літаками не раз натикалося на проблеми. Спершу президент Польщі Кароль Навроцький спершу заявив, що йому ніхто не повідомляв, про передання, припустивши, що «тут, мабуть, сталося якесь непорозуміння». Але вже згодом він підтвердив готовність передати Україні винищувачі.



А нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не передаватиме Україні обіцяних літаків МіГ-29, оскільки Київ, мовляв, відмовився ділитись дроновими технологіями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони Польщі вирішило виводити з експлуатації літаки МіГ-29, які мали направити до України в обмін на технології безпілотників, але угода не набула чинності.Про це пише видання Wirtualna Polska з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони, - повідомляє "Громадське".

«Оскільки вони (літаки МіГ-29 — ред.) досягнуть своїх цільових термінів служби та не буде перспектив їхньої подальшої модернізації у Збройних силах Польщі, вони періодично будуть виводитися з озброєння Збройних сил Польщі», — повідомили у міністерстві.Очікується що виведення з експлуатації буде поступовим, Міністерство оборони відмовилося надати подробиці, коли це станеться.Є також питання про майбутнє самої 22 бази тактичної авіації на схід від міста Мальборк, яка є домівкою для винищувачів МіГ-29. У Міністерстві відповіли, що «аеропорт Мальборк є важливою інфраструктурою безпеки для Польщі та продовжуватиме працювати, обслуговуючи як гелікоптери, так і літаки, включаючи союзні».У грудні 2025 року в польському Генштабі розповіли, що Україна та Польща ведуть переговори щодо передання польських винищувачів МіГ-29 для українських Сил оборони в обмін на надання Польщі окремих українських технологій безпілотників і ракет.Польща має у запасі кільканадцять МіГів, які перейняли ще від армії НДР початку 90-х і вони діють у системі протиповітряної оборони Польщі. Пожертвування літаків Україні є частиною політики НАТО щодо підтримки країни та гарантування безпеки Східного флангу Альянсу. Сама Польща мала б замінити МіГ-29 на літаки F-16 та FA-50.Питання з літаками не раз натикалося на проблеми. Спершу президент Польщі Кароль Навроцький спершу заявив, що йому ніхто не повідомляв, про передання, припустивши, що «тут, мабуть, сталося якесь непорозуміння». Але вже згодом він підтвердив готовність передати Україні винищувачі.А нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не передаватиме Україні обіцяних літаків МіГ-29, оскільки Київ, мовляв, відмовився ділитись дроновими технологіями.

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