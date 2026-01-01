У Луцьку 11-річний хлопчик втратив свідомість під час керування електросамокатом. ВІДЕО

У Луцьку 11-річний хлопчик, рухаючись електросамокатом проїзною частиною, раптово втратив свідомість та впав.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.До прибуття патрульних військовослужбовець, який став очевидцем події, одразу кинувся на допомогу дитині. Згодом до нього приєдналися наші інспектори. Разом вони контролювали стан хлопчика та надавали йому необхідну домедичну допомогу до приїзду медиків.Після огляду бригадою швидкої допомоги хлопчика ушпиталили для подальшого обстеження. Інспектори повідомили про подію батька дитини.Ймовірно, причиною погіршення самопочуття стала сильна спека."Закликаємо батьків бути особливо уважними в спекотні дні. Стежте, щоб діти пили достатньо води, не перебували тривалий час під палючим сонцем і не виїжджали на проїзну частину на електросамокатах.Дякуємо небайдужим громадянам за допомогу, оперативність та готовність підтримати в критичний момент", - йдеться у дописі на сторінці поліцейських.