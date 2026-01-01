Воду із Шацьких озер перевірили в лабораторії: чи виявили забруднення

Воду із Шацьких озер перевірили в лабораторії: чи виявили забруднення
Лабораторні дослідження не підтвердили забруднення води на Шацьких озерах.

Про це повідомили у Державні екологічній інспекції у Волинській області.

За результатами раніше проведеної перевірки звернень громадян щодо можливого забруднення води на Шацьких озерах, Державна екологічна інспекція у Волинській області отримала результати лабораторних досліджень відібраних проб.

Нагадаємо, у соціальних мережах поширювалися повідомлення про випадки подразнення шкіри після купання та можливе забруднення водойм поблизу села Світязь.

З метою перевірки зазначеної інформації фахівцями Інспекції було проведено обстеження озера Світязь, території урочища Гряда та кооперативу «Іллічівка», а також відібрано проби води для лабораторного аналізу.

За результатами досліджень, проведених відділом інструментально-лабораторного контролю, ознак забруднення води та перевищень допустимих показників у відібраних пробах не встановлено.

Отримані результати свідчать про те, що якість води у досліджених місцях перебуває в межах встановлених нормативів, а досліджені показники не становлять ризику для відпочинку та купання.

Зазначаємо, що окремі випадки подразнення шкіри можуть бути зумовлені природними сезонними процесами, які характерні для водойм у період високих температур, і не є підтвердженням забруднення води.

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Теги: Волинь, Шацькі озера, вода, дослідження
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Коментарі 1
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А шо то за кооператив "Іллічівка" ? У генплані національноно парку такого об'єкта нема !
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