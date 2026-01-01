Воду із Шацьких озер перевірили в лабораторії: чи виявили забруднення

Лабораторні дослідження не підтвердили забруднення води на Шацьких озерах.Про це повідомили у Державні екологічній інспекції у Волинській області.За результатами раніше проведеної перевірки звернень громадян щодо можливого забруднення води на Шацьких озерах, Державна екологічна інспекція у Волинській області отримала результати лабораторних досліджень відібраних проб.Нагадаємо, у соціальних мережах поширювалися повідомлення про випадки подразнення шкіри після купання та можливе забруднення водойм поблизу села Світязь.З метою перевірки зазначеної інформації фахівцями Інспекції було проведено обстеження озера Світязь, території урочища Гряда та кооперативу «Іллічівка», а також відібрано проби води для лабораторного аналізу.За результатами досліджень, проведених відділом інструментально-лабораторного контролю, ознак забруднення води та перевищень допустимих показників у відібраних пробах не встановлено.Отримані результати свідчать про те, що якість води у досліджених місцях перебуває в межах встановлених нормативів, а досліджені показники не становлять ризику для відпочинку та купання.Зазначаємо, що окремі випадки подразнення шкіри можуть бути зумовлені природними сезонними процесами, які характерні для водойм у період високих температур, і не є підтвердженням забруднення води.