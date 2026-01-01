Україна розбиває два останні НПЗ, які забезпечують Москву пальним, - ЗМІ





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За інформацією ЗМІ, вночі українські дрони атакували підприємство у місті Кстово.



За даними Генштабу ЗСУ, на заводі спалахнула пожежа. Попередньо відомо про пошкодження установки первинної переробки нафти АВТ-6, яка забезпечувала чверть усієї потужності підприємства.



Російська влада заявила про атаку 30 безпілотників та запевняє, що пошкодження "некритичні". Проте завод уже призупинив переробку нафти.



Цей НПЗ входить до десятки найбільших у Росії, щороку він виробляє близько 5 млн тонн бензину та понад 5 млн тонн дизельного пального.



Як удари по НПЗ знекровлюють Москву

Завод у Кстово - це один із чотирьох ключових НПЗ, які постачають паливо до столичного регіону РФ.



Наразі через успішні українські атаки більшість із них паралізовано:



Рязанський НПЗ - зупинив роботу після удару в травні. Про відновлення процесів досі не повідомлялося.

Московський НПЗ (у Капотні) - забезпечував до 40% потреб столиці. Зупинив переробку після двох червневих атак і навряд чи запуститься до кінця року.

Ярославський НПЗ - поки продовжує роботу, але регулярно зазнає нападів БПЛА.

Єдиною альтернативою для Москви залишається дорожче пальне з Білорусі. Диктатор Олександр Лукашенко вже запропонував допомогу російському регіону, проте білоруські нафтопродукти значно підвищать ціни на АЗС.



Паливна криза в Росії

Нагадаємо, остання хвиля успішних українських ударів по нафтопереробних заводах суттєво підірвала внутрішній ринок пального в РФ. Проблеми з дефіцитом бензину та дизеля поглиблюються щодня, змушуючи Кремль шукати екстрені рішення для стримування масштабної економічної кризи.



Ситуація настільки ускладнилася, що наявність серйозних проблем з енергетичною інфраструктурою під тиском фактів змушене визнати навіть вище російське керівництво.



Раніше РБК-Україна писало, що ціни на бензин у РФ б'ють нові рекорди, а черги на автозаправних станціях стрімко охоплюють майже всю країну.



Крім того, на тлі системних руйнувань заводів російський диктатор Володимир Путін офіційно визнав "певний дефіцит" пального, водночас в окупованому Криму його запаси взагалі скоротилися до кількох днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна вивела з ладу нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Нижегородській області, який є одним із головних постачальників пального для Москви.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Агентство".За інформацією ЗМІ, вночі українські дрони атакували підприємство у місті Кстово.За даними Генштабу ЗСУ, на заводі спалахнула пожежа. Попередньо відомо про пошкодження установки первинної переробки нафти АВТ-6, яка забезпечувала чверть усієї потужності підприємства.Російська влада заявила про атаку 30 безпілотників та запевняє, що пошкодження "некритичні". Проте завод уже призупинив переробку нафти.Цей НПЗ входить до десятки найбільших у Росії, щороку він виробляє близько 5 млн тонн бензину та понад 5 млн тонн дизельного пального.Завод у Кстово - це один із чотирьох ключових НПЗ, які постачають паливо до столичного регіону РФ.Наразі через успішні українські атаки більшість із них паралізовано:Рязанський НПЗ - зупинив роботу після удару в травні. Про відновлення процесів досі не повідомлялося.Московський НПЗ (у Капотні) - забезпечував до 40% потреб столиці. Зупинив переробку після двох червневих атак і навряд чи запуститься до кінця року.Ярославський НПЗ - поки продовжує роботу, але регулярно зазнає нападів БПЛА.Єдиною альтернативою для Москви залишається дорожче пальне з Білорусі. Диктатор Олександр Лукашенко вже запропонував допомогу російському регіону, проте білоруські нафтопродукти значно підвищать ціни на АЗС.Нагадаємо, остання хвиля успішних українських ударів по нафтопереробних заводах суттєво підірвала внутрішній ринок пального в РФ. Проблеми з дефіцитом бензину та дизеля поглиблюються щодня, змушуючи Кремль шукати екстрені рішення для стримування масштабної економічної кризи.Ситуація настільки ускладнилася, що наявність серйозних проблем з енергетичною інфраструктурою під тиском фактів змушене визнати навіть вище російське керівництво.Раніше РБК-Україна писало, що ціни на бензин у РФ б'ють нові рекорди, а черги на автозаправних станціях стрімко охоплюють майже всю країну.Крім того, на тлі системних руйнувань заводів російський диктатор Володимир Путін офіційно визнав "певний дефіцит" пального, водночас в окупованому Криму його запаси взагалі скоротилися до кількох днів.

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