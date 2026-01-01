Кількість загиблих від обстрілу Києва зросла до 30

Кількість загиблих від обстрілу Києва зросла до 30
Кількість постраждалих внаслідок учорашньої ракетно-дронової атаки росіян на столицю продовжує зростати. Наразі відомо вже про 30 загиблих.

Про це у телеграмі повідомила ДСНС.

У Києві в лікарні померла постраждала людина, ще одне тіло рятувальники дістали з-під завалів.

Згодом стало відомо, що на руїнах вилучили ще три тіла.

Таким чином, загалом після російського удару по столиці загинули 30 осіб.

Роботи тривають.


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Теги: обстріл, росія
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