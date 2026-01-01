Кількість загиблих від обстрілу Києва зросла до 30

продовжує зростати. Наразі відомо вже про 30 загиблих.



Про це у телеграмі повідомила ДСНС.



У Києві в лікарні померла постраждала людина, ще одне тіло рятувальники дістали з-під завалів.



Згодом стало відомо, що на руїнах вилучили ще три тіла.



Таким чином, загалом після російського удару по столиці загинули 30 осіб.



Роботи тривають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість постраждалих внаслідок учорашньої ракетно-дронової атаки росіян на столицю. Наразі відомо вже про 30 загиблих.Про це у телеграмі повідомила ДСНС.У Києві в лікарні померла постраждала людина, ще одне тіло рятувальники дістали з-під завалів.Згодом стало відомо, що на руїнах вилучили ще три тіла.Таким чином, загалом після російського удару по столиці загинули 30 осіб.Роботи тривають.

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