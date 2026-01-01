Нічний обстріл Києва: відомо про 13 загиблих і понад 30 поранених

Нічний обстріл Києва: відомо про 13 загиблих і понад 30 поранених
Унаслідок ракетно-дронового удару по Києву цієї ночі 13 людей загинули, ще понад 30 - постраждали. Врятувати вдалося 34 людей.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

На місцях руйнування, спричинених російським ударом, у багатоповерхівці та приватних житлових будинках у Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи.

За двома адресами психологи ДСНС надали допомогу понад 50 мешканцям пошкоджених будинків.

До ліквідації наслідків атаки залучені маже 500 рятувальників та 96 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки ДСНС.


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Теги: обстріл, росія
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