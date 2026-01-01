Нічний обстріл Києва: відомо про 13 загиблих і понад 30 поранених

удару по Києву цієї ночі 13 людей загинули, ще понад 30 - постраждали. Врятувати вдалося 34 людей.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



На місцях руйнування, спричинених російським ударом, у багатоповерхівці та приватних житлових будинках у Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи.



За двома адресами психологи ДСНС надали допомогу понад 50 мешканцям пошкоджених будинків.



До ліквідації наслідків атаки залучені маже 500 рятувальників та 96 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки ДСНС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок ракетно-дроновогопо Києву цієї ночі 13 людей загинули, ще понад 30 - постраждали. Врятувати вдалося 34 людей.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.На місцях руйнування, спричинених російським ударом, у багатоповерхівці та приватних житлових будинках у Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи.За двома адресами психологи ДСНС надали допомогу понад 50 мешканцям пошкоджених будинків.До ліквідації наслідків атаки залучені маже 500 рятувальників та 96 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки ДСНС.

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