Нічний обстріл Києва: відомо про 13 загиблих і понад 30 поранених
Сьогодні, 09:21
Унаслідок ракетно-дронового удару по Києву цієї ночі 13 людей загинули, ще понад 30 - постраждали. Врятувати вдалося 34 людей.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
На місцях руйнування, спричинених російським ударом, у багатоповерхівці та приватних житлових будинках у Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи.
За двома адресами психологи ДСНС надали допомогу понад 50 мешканцям пошкоджених будинків.
До ліквідації наслідків атаки залучені маже 500 рятувальників та 96 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки ДСНС.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
На місцях руйнування, спричинених російським ударом, у багатоповерхівці та приватних житлових будинках у Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи.
За двома адресами психологи ДСНС надали допомогу понад 50 мешканцям пошкоджених будинків.
До ліквідації наслідків атаки залучені маже 500 рятувальників та 96 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки ДСНС.
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