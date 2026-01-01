Росіяни вдарила КАБами по Запоріжжю, серед поранених є діти
Сьогодні, 14:09
Російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами 28 червня.
Про це повідомив голова області Іван Федоров, - пише Радіо Свобода.
За його даними, атака спричинила руйнування та пожежу. Спершу було відомо про двох постраждалих, згодом їхня кількість зросла.
«Уже 8 поранених через атаку росіян на Запоріжжя. Серед них двоє дітей, 5-річний хлопчик у важкому стані», – згодом уточнив голова області.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.
Читайте також: Кількість постраждалих через удари Росії по Сумській громаді зросла до 23-х, серед них 3 дітей
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
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Про це повідомив голова області Іван Федоров, - пише Радіо Свобода.
За його даними, атака спричинила руйнування та пожежу. Спершу було відомо про двох постраждалих, згодом їхня кількість зросла.
«Уже 8 поранених через атаку росіян на Запоріжжя. Серед них двоє дітей, 5-річний хлопчик у важкому стані», – згодом уточнив голова області.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.
Читайте також: Кількість постраждалих через удари Росії по Сумській громаді зросла до 23-х, серед них 3 дітей
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
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