Росіяни вдарила КАБами по Запоріжжю, серед поранених є діти

Російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами 28 червня.Про це повідомив голова області Іван Федоров, - пише Радіо Свобода.За його даними, атака спричинила руйнування та пожежу. Спершу було відомо про двох постраждалих, згодом їхня кількість зросла.«Уже 8 поранених через атаку росіян на Запоріжжя. Серед них двоє дітей, 5-річний хлопчик у важкому стані», – згодом уточнив голова області.Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.Читайте також: Кількість постраждалих через удари Росії по Сумській громаді зросла до 23-х, серед них 3 дітейУкраїнська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.