Електромонтер з Волині став командиром відділення аеророзвідки





Нині він очолює відділення аеророзвідки прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону та виконує бойові завдання на передовій. За його словами, сучасна війна неможлива без аеророзвідки, а кожен має діяти рішуче й не відкладати рішення на потім, - повідомляє



Ще два роки тому Дмитро й не уявляв, що стане одним із тих, від чиєї роботи залежатиме успіх бойових операцій на передовій.



Чоловік родом з Ковельського району, до війська він працював електромонтером, волонтерив та допомагав військовим. Але у 2024 році вирішив: більше стояти осторонь не може.



«Допомагав, підтримував, але в якийсь момент сказав собі - досить. І мобілізувався», – згадує Дмитро.



Сьогодні він очолює відділення аеророзвідки прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону. Разом зі своєю командою забезпечує підрозділ найціннішою інформацією про противника, адже саме аеророзвідники першими бачать те, що відбувається на полі бою.





За плечима Дмитра – бойова ротація на Харківщині, де прикордонники працювали у складних умовах та виконували завдання поруч з іншими силами оборони.



«Наше завдання – організувати роботу спостережних пунктів, забезпечити людей усім необхідним, щоб вони могли безперервно виконувати бойові завдання. Ми відповідаємо за все: від ротації особового складу до контролю техніки. Робота має бути чіткою і злагодженою», – розповідає прикордонник.



«Ти – хакер-оператор: піднімаєш дрон, бачиш пересування ворога, передаєш координати артилерії, а потім спостерігаєш результат її роботи. Це піднімає бойовий дух, а азарт підскакує неабияк. Але головне – розумієш, наскільки важлива твоя робота для всього підрозділу», – каже він.



На переконання Дмитра, сучасна війна вже неможлива без взаємодії аеророзвідки та вогневих підрозділів.



«Аеророзвідка та артилерія – це один механізм. Ми знаходимо цілі, вони їх знищують. Саме тому постійно навчаємо хлопців, передаємо досвід, розбираємо помилки. Коли виїжджаєш на бойові завдання, часу на навчання вже немає – усе має працювати як годинник», – додає Дмитро.



Сьогодні Дмитро та його побратими продовжують удосконалювати навички, готуючись до нових бойових завдань. Адже саме від професійності таких військовослужбовців залежить, наскільки швидко ворог буде виявлений і знищений, а Україна стане на крок ближчою до перемоги.



«Очі» підрозділу працюють без права на помилку. І поки вони дивляться в небо, ворог не залишиться непоміченим.



Війна навчила Дмитра цінувати рішучість і відповідальність. Саме тому він має що сказати тим, хто ще не наважився зробити свій вибір.



«Не варто відкладати рішення на потім. Ховатися від реальності немає сенсу. Краще прийти зараз, пройти підготовку, отримати знання та стати частиною команди. Ми навчимо, підтримаємо, покажемо все на практиці. Кожен може знайти своє місце у війську», – переконаний прикордо

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29-річний волинянин Дмитро з позивним «Циган» до 2024 року працював електромонтером і займався волонтерством, але згодом вирішив мобілізуватися до війська.Нині він очолює відділення аеророзвідки прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону та виконує бойові завдання на передовій. За його словами, сучасна війна неможлива без аеророзвідки, а кожен має діяти рішуче й не відкладати рішення на потім, - повідомляє ВСН , посилаючись на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.Ще два роки тому Дмитро й не уявляв, що стане одним із тих, від чиєї роботи залежатиме успіх бойових операцій на передовій.Чоловік родом з Ковельського району, до війська він працював електромонтером, волонтерив та допомагав військовим. Але у 2024 році вирішив: більше стояти осторонь не може.«Допомагав, підтримував, але в якийсь момент сказав собі - досить. І мобілізувався», – згадує Дмитро.Сьогодні він очолює відділення аеророзвідки прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону. Разом зі своєю командою забезпечує підрозділ найціннішою інформацією про противника, адже саме аеророзвідники першими бачать те, що відбувається на полі бою.За плечима Дмитра – бойова ротація на Харківщині, де прикордонники працювали у складних умовах та виконували завдання поруч з іншими силами оборони.«Наше завдання – організувати роботу спостережних пунктів, забезпечити людей усім необхідним, щоб вони могли безперервно виконувати бойові завдання. Ми відповідаємо за все: від ротації особового складу до контролю техніки. Робота має бути чіткою і злагодженою», – розповідає прикордонник.«Ти – хакер-оператор: піднімаєш дрон, бачиш пересування ворога, передаєш координати артилерії, а потім спостерігаєш результат її роботи. Це піднімає бойовий дух, а азарт підскакує неабияк. Але головне – розумієш, наскільки важлива твоя робота для всього підрозділу», – каже він.На переконання Дмитра, сучасна війна вже неможлива без взаємодії аеророзвідки та вогневих підрозділів.«Аеророзвідка та артилерія – це один механізм. Ми знаходимо цілі, вони їх знищують. Саме тому постійно навчаємо хлопців, передаємо досвід, розбираємо помилки. Коли виїжджаєш на бойові завдання, часу на навчання вже немає – усе має працювати як годинник», – додає Дмитро.Сьогодні Дмитро та його побратими продовжують удосконалювати навички, готуючись до нових бойових завдань. Адже саме від професійності таких військовослужбовців залежить, наскільки швидко ворог буде виявлений і знищений, а Україна стане на крок ближчою до перемоги.«Очі» підрозділу працюють без права на помилку. І поки вони дивляться в небо, ворог не залишиться непоміченим.Війна навчила Дмитра цінувати рішучість і відповідальність. Саме тому він має що сказати тим, хто ще не наважився зробити свій вибір.«Не варто відкладати рішення на потім. Ховатися від реальності немає сенсу. Краще прийти зараз, пройти підготовку, отримати знання та стати частиною команди. Ми навчимо, підтримаємо, покажемо все на практиці. Кожен може знайти своє місце у війську», – переконаний прикордо

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