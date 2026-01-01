На Волині загасили 7 пожеж сухої трави та чагарників. ФОТО

На Волині загасили 7 пожеж сухої трави та чагарників. ФОТО
Минулої доби рятувальники Волині ліквідували 7 пожеж сухої трави та чагарників у Ковельському, Луцькому та Володимирському районах. Вогонь знищив понад 0,5 гектара території.

Про це повідомляютьу ГУ ДСНС України у Волинській області.

До ліквідації пожеж також залучалися працівники місцевої пожежної охорони.

У більшості випадків причиною загорянь стало необережне поводження людей з вогнем.
На Волині загасили 7 пожеж сухої трави та чагарників. ФОТО
На Волині загасили 7 пожеж сухої трави та чагарників. ФОТО

Не випалюйте суху рослинність, не кидайте недопалки та не залишайте без нагляду багаття. Один необережний вчинок може призвести до масштабної пожежі, знищення природи та загрози для людських осель.
На Волині загасили 7 пожеж сухої трави та чагарників. ФОТО
На Волині загасили 7 пожеж сухої трави та чагарників. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, пожежа, суха трава, чагарники
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