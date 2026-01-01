На Волині загасили 7 пожеж сухої трави та чагарників. ФОТО





Про це повідомляютьу ГУ ДСНС України у Волинській області.



До ліквідації пожеж також залучалися працівники місцевої пожежної охорони.



У більшості випадків причиною загорянь стало необережне поводження людей з вогнем.



Не випалюйте суху рослинність, не кидайте недопалки та не залишайте без нагляду багаття. Один необережний вчинок може призвести до масштабної пожежі, знищення природи та загрози для людських осель.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби рятувальники Волині ліквідували 7 пожеж сухої трави та чагарників у Ковельському, Луцькому та Володимирському районах. Вогонь знищив понад 0,5 гектара території.Про це повідомляютьу ГУ ДСНС України у Волинській області.До ліквідації пожеж також залучалися працівники місцевої пожежної охорони.У більшості випадків причиною загорянь стало необережне поводження людей з вогнем.Не випалюйте суху рослинність, не кидайте недопалки та не залишайте без нагляду багаття. Один необережний вчинок може призвести до масштабної пожежі, знищення природи та загрози для людських осель.

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