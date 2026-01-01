На Донеччині загинув воїн з Луцька Роман Меюс





Про втрату воїна-краянина повідомили на сторінці Луцької міської ради.



"Додому “на щиті” повернеться захисник, лучанин Роман Меюс. Меюс Роман Юрійович (04.01.1985 року народження) загинув 13 листопада 2024 року в районі населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з противником", - йдеться у дописі.



Деталі про час та місце поховання повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову сумна звістка надійшла на Волинь та до Луцької громади.Про втрату воїна-краянина повідомили на сторінці Луцької міської ради."Додому “на щиті” повернеться захисник, лучанин Роман Меюс. Меюс Роман Юрійович (04.01.1985 року народження) загинув 13 листопада 2024 року в районі населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з противником", - йдеться у дописі.Деталі про час та місце поховання повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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