На Донеччині загинув воїн з Луцька Роман Меюс
Сьогодні, 10:27
Знову сумна звістка надійшла на Волинь та до Луцької громади.
Про втрату воїна-краянина повідомили на сторінці Луцької міської ради.
"Додому “на щиті” повернеться захисник, лучанин Роман Меюс. Меюс Роман Юрійович (04.01.1985 року народження) загинув 13 листопада 2024 року в районі населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з противником", - йдеться у дописі.
Деталі про час та місце поховання повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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Про втрату воїна-краянина повідомили на сторінці Луцької міської ради.
"Додому “на щиті” повернеться захисник, лучанин Роман Меюс. Меюс Роман Юрійович (04.01.1985 року народження) загинув 13 листопада 2024 року в районі населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з противником", - йдеться у дописі.
Деталі про час та місце поховання повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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