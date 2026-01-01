У сільському ставку на Волині ледь не втопилася дівчинка

У сільському ставку на Волині ледь не втопилася дівчинка
У селі Жиричі ледве не сталася трагедія - в місцевому ставку топилася дівчинка-підліток. На щастя її вдалося врятувати.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

27 червня о 16:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у ставку в селі Жиричі Ратнівської громади тоне дитина.

На місце події негайно скеровано рятувальників. До їхнього прибуття очевидці витягнули з води 12-річну дівчинку та передали її медикам. Дитину госпіталізовано до лікарні.

Подібні випадки вкотре нагадують, що вода може бути небезпечною, особливо для дітей.

Рятувальники закликають батьків не залишати дітей без нагляду поблизу водойм та постійно контролювати їхнє місцеперебування. Для відпочинку обирайте лише спеціально облаштовані пляжі, де чергують рятувальники та є можливість оперативно надати допомогу.

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Теги: Волинь, Жиричі, Ратнівщина, вода, купальний сезон
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