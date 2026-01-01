У Луцьку почистять Стир від водоростей
Сьогодні, 08:20
Відпочивальники у Луцьку скаржаться на водорості в річці Стир. У міськраді кажуть, що прибирання вже запланували.
Чистити річку планують на початку липня, розповів misto.media начальник відділу з благоустрою міста та поводження з побутовими відходами Луцької міськради Іван Козак.
Станом на 26 червня, офіційно зафіксували щонайменше два звернення через водорості в районі Центрального пляжу в парку ім. Лесі Українки.
Рослинність у воді прибиратимуть механічним способом, для цього на воду спустять спеціальну техніку (баркас), каже Козак.
Точну вартість робіт ще рахують, але орієнтовно це буде щонайменше утричі дорожче, ніж у 2018 році. Тоді на чищення річки від водоростей витратили близько 18 тис. грн.
У міськраді пояснюють, що ці роботи не виконують щороку, оскільки водорості активно розростаються лише за сприятливих умов, тож у попередні роки такої необхідності не було.
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Чистити річку планують на початку липня, розповів misto.media начальник відділу з благоустрою міста та поводження з побутовими відходами Луцької міськради Іван Козак.
Станом на 26 червня, офіційно зафіксували щонайменше два звернення через водорості в районі Центрального пляжу в парку ім. Лесі Українки.
Рослинність у воді прибиратимуть механічним способом, для цього на воду спустять спеціальну техніку (баркас), каже Козак.
Точну вартість робіт ще рахують, але орієнтовно це буде щонайменше утричі дорожче, ніж у 2018 році. Тоді на чищення річки від водоростей витратили близько 18 тис. грн.
У міськраді пояснюють, що ці роботи не виконують щороку, оскільки водорості активно розростаються лише за сприятливих умов, тож у попередні роки такої необхідності не було.
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