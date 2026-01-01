У Луцьку почистять Стир від водоростей

У Луцьку почистять Стир від водоростей
Відпочивальники у Луцьку скаржаться на водорості в річці Стир. У міськраді кажуть, що прибирання вже запланували.

Чистити річку планують на початку липня, розповів misto.media начальник відділу з благоустрою міста та поводження з побутовими відходами Луцької міськради Іван Козак.

Станом на 26 червня, офіційно зафіксували щонайменше два звернення через водорості в районі Центрального пляжу в парку ім. Лесі Українки.

Рослинність у воді прибиратимуть механічним способом, для цього на воду спустять спеціальну техніку (баркас), каже Козак.

Точну вартість робіт ще рахують, але орієнтовно це буде щонайменше утричі дорожче, ніж у 2018 році. Тоді на чищення річки від водоростей витратили близько 18 тис. грн.

У міськраді пояснюють, що ці роботи не виконують щороку, оскільки водорості активно розростаються лише за сприятливих умов, тож у попередні роки такої необхідності не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Стир, водорості
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку почистять Стир від водоростей
Сьогодні, 08:20
Частина пенсіонерів отримає одразу кілька доплат у липні: кого стосується
Сьогодні, 07:15
День Конституції України 2026 року: історія виникнення та значення свята
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 28 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на 28 червня
Сьогодні, 01:30
Медіа
відео
1/8