За добу українські воїни знищили 1250 окупантів, 501 одиницю автотехніки, 63 артсистеми
Сьогодні, 09:00
Протягом минулої доби українські воїни завдали російським окупантам втрат у живій силі та військовій техніці.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.26 орієнтовно склали
особового складу – близько 1 400 970 (+1 250) осіб / persons
танків – 12 063 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 844 (+9) од.
артилерійських систем – 44 920 (+63) од.
РСЗВ – 1 901 (+2) од.
засоби ППО – 1 454 (+7) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 754 (+14) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 500 (+1 889) од.
крилаті ракети – 4 790 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 113 135 (+501) од.
спеціальна техніка – 4 360 (+7) од.
Дані уточнюються.
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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.26 орієнтовно склали
особового складу – близько 1 400 970 (+1 250) осіб / persons
танків – 12 063 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 844 (+9) од.
артилерійських систем – 44 920 (+63) од.
РСЗВ – 1 901 (+2) од.
засоби ППО – 1 454 (+7) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 754 (+14) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 500 (+1 889) од.
крилаті ракети – 4 790 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 113 135 (+501) од.
спеціальна техніка – 4 360 (+7) од.
Дані уточнюються.
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