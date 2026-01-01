За добу українські воїни знищили 1250 окупантів, 501 одиницю автотехніки, 63 артсистеми





Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.26 орієнтовно склали

особового складу – близько 1 400 970 (+1 250) осіб / persons

танків – 12 063 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 844 (+9) од.

артилерійських систем – 44 920 (+63) од.

РСЗВ – 1 901 (+2) од.

засоби ППО – 1 454 (+7) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 754 (+14) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 500 (+1 889) од.

крилаті ракети – 4 790 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 113 135 (+501) од.

спеціальна техніка – 4 360 (+7) од.

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом минулої доби українські воїни завдали російським окупантам втрат у живій силі та військовій техніці.Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.26 орієнтовно склалиособового складу – близько 1 400 970 (+1 250) осіб / personsтанків – 12 063 (+3) од.бойових броньованих машин – 24 844 (+9) од.артилерійських систем – 44 920 (+63) од.РСЗВ – 1 901 (+2) од.засоби ППО – 1 454 (+7) од.літаків – 436 (+0) од.гелікоптерів – 353 (+0) од.наземні робототехнічні комплекси – 1 754 (+14) од.БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 500 (+1 889) од.крилаті ракети – 4 790 (+0) од.кораблі / катери – 33 (+0) од.підводні човни – 2 (+0) од.автомобільна техніка та автоцистерни – 113 135 (+501) од.спеціальна техніка – 4 360 (+7) од.Дані уточнюються.

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