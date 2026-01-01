За добу українські воїни знищили 1250 окупантів, 501 одиницю автотехніки, 63 артсистеми

За добу українські воїни знищили 1250 окупантів, 501 одиницю автотехніки, 63 артсистеми
Протягом минулої доби українські воїни завдали російським окупантам втрат у живій силі та військовій техніці.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.26 орієнтовно склали
особового складу – близько 1 400 970 (+1 250) осіб / persons
танків – 12 063 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 844 (+9) од.
артилерійських систем – 44 920 (+63) од.
РСЗВ – 1 901 (+2) од.
засоби ППО – 1 454 (+7) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 754 (+14) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 500 (+1 889) од.
крилаті ракети – 4 790 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 113 135 (+501) од.
спеціальна техніка – 4 360 (+7) од.
Дані уточнюються.

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Теги: Україна, війна, втрати окупантів
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