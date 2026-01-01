У Луцьку 27 червня температура побила рекорд, який тримався 65 років





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.



Так, за даними спостережень метеостанції, 27 червня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +33,5°﻿С.



Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 1961 році і становило +32,8°﻿С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині зафіксували рекорд максимальної температури. Раніше, стовпчик термометрів піднімався аж у 1961 році.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.Так, за даними спостережень метеостанції, 27 червня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +33,5°﻿С.Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 1961 році і становило +32,8°﻿С.

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