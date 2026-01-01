Біля Ковеля сталася серйозна ДТП. ВІДЕО





Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.



Серйозна ДТП перед Ковелем. Станом на 12:00 рух у напрямку міста - ускладнений.



Аварія сталася на трасі М-07 Київ — Ковель — Ягодин перед в’їздом до Ковеля.



За попередньою інформацією, у ДТП потрапили дві автівки, які зазнали значних механічних пошкоджень. На місці події працювали рятувальники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неподалік міста Ковель на Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.Серйозна ДТП перед Ковелем. Станом на 12:00 рух у напрямку міста - ускладнений.Аварія сталася на трасі М-07 Київ — Ковель — Ягодин перед в’їздом до Ковеля.За попередньою інформацією, у ДТП потрапили дві автівки, які зазнали значних механічних пошкоджень. На місці події працювали рятувальники.

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