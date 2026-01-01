Біля Ковеля сталася серйозна ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 13:26
Неподалік міста Ковель на Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.
Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.
Серйозна ДТП перед Ковелем. Станом на 12:00 рух у напрямку міста - ускладнений.
Аварія сталася на трасі М-07 Київ — Ковель — Ягодин перед в’їздом до Ковеля.
За попередньою інформацією, у ДТП потрапили дві автівки, які зазнали значних механічних пошкоджень. На місці події працювали рятувальники.
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Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.
Серйозна ДТП перед Ковелем. Станом на 12:00 рух у напрямку міста - ускладнений.
Аварія сталася на трасі М-07 Київ — Ковель — Ягодин перед в’їздом до Ковеля.
За попередньою інформацією, у ДТП потрапили дві автівки, які зазнали значних механічних пошкоджень. На місці події працювали рятувальники.
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